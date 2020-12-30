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示警新冠疫情遭逮！「吹哨人醫生」李文亮確診病逝…網友留言緬懷

▲▼李文亮。（圖／翻攝《生命時報》）

▲李文亮示警新冠疫情，遭到公安逮捕，如今吹哨滿一週年，許多人湧入微博緬懷。（圖／翻攝《生命時報》）

記者柯振中／綜合報導

武漢醫師李文亮一年前首度透露新冠肺炎疫情，呼籲同學、好友注意防範，是疫情示警的吹哨人，沒想到因此遭到大陸公安「訓誡」。李文亮2月7日因病過世，過後才被世人廣知，如今吹哨滿一週年，又有許多網友開始湧入致敬。

李文亮2019年12月30日在同學的群組發了消息，示警有關武漢華南海鮮市場的疫情，遭到公安以「在互聯網發佈不實言論」的罪名逮捕，還被要求簽下訓誡書，若再從事違法活動，會受到法律制裁。

李文亮簽完訓誡書，依然持續在醫院工作，1月8日替青光眼患者看診，隔日青光眼患者出現肺炎症狀，李文亮1月10日也開始咳嗽，病情逐日加重，最後住進了重症病房。

▼李文亮示警疫情被逮捕，還因此簽了訓誡書。（圖／翻攝微博）

▲▼ 。（圖／翻攝微博）

李文亮住院期間，曾錄下一段影片，公開受到公安傳喚的經過，還上傳曾簽下的訓誡書，在微博上引起許多討論。不過，李文亮上傳完畢隔天，確診新冠肺炎，過沒多久在醫院裡病逝。

李文亮去世後，引起許多網友不捨，更有人抨擊「替李文亮感到心寒」。如今吹哨已滿一週年，新冠肺炎依舊在全球肆虐，許多網友為了緬懷李文亮，在微博上發文，「李文亮吹哨整整一年了！看到很多人全盤否定、甚至攻擊他，覺得心寒。我們紀念他，真的是爭一個吹哨人的名號嗎？那些好了傷疤忘了疼、攻擊李文亮的人，你們沒有心…。」

也有許多網友到李文亮的微博留言，在他最後發的貼文底下回應，「李醫生，討厭的2020終於結束啦」、「李醫生，新年快樂」、「一年就這樣過去了…願安好」、「你是天上最遠的那顆星星。願你的家人永遠平安。」

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▼許多人湧入李文亮的微博緬懷。（圖／翻攝微博）

▲▼ 。（圖／翻攝微博）

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