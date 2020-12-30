英專家建議「即刻全國封鎖」！新冠單日確診破5萬　她曝：會更慘

▲依據約翰霍普金斯大學疫情統計，英國已有238萬9963人確診新冠，其中7萬1675人染疫病逝。（圖／路透社，下同）

記者詹雅婷／編譯

英國爆出新冠變種病毒株「B.1.1.7」後，確診病例數持續暴增，29日更出現單日5萬人染疫的紀錄，首相強生30日也將公布最新一波的第四級警戒區涵蓋地區。不過在這之前，英國獨立顧問小組Independent Sage專家建議，除非英國全境封鎖，否則接下來將會有數萬名原本能夠活命的人染疫病逝。

衛報報導，隨著英國境內新冠確診患者人數持續增加，29日出現單日5萬3135人染疫的新高紀錄，醫院所承受的壓力越來越大，現階段住院人數已超越第一波疫情，截至12月28日，總計2萬426人接受住院治療，預料接下來人數將攀升。

Independent Sage成員佩格爾（Christina Pagel）坦言，如今的情況相當糟糕，「可怕的是，這會持續惡化下去，現在就要採取行動，避免NHS醫療體系在未來數周崩潰。」

目前Independent Sage專家呼籲英國政府要採取全國封鎖措施，也建議學校關閉至少1個月、擴大疫苗接種計畫、針對往返英國人是採取更嚴格的做法。此外，英國國家醫療服務體系供應商組織（NHS Providers）也呼籲，要政府把第四級警戒區範圍擴大至全國各地。

依據英國第4級疫情警戒「居家避免外出」（Tier 4: Stay at Home）規定，非必要不應外出（工作、就學除外）、非民生必需商家暫停營業、不得與其他家庭見面、不得進入離開第四級警戒地區等。

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