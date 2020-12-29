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拍婚紗照丟命！小情侶旅拍「一死一傷」血洗酒店…兇手竟是他

▲▼結婚,訂婚,戀愛,牽手,擁抱。（圖／取自pixabay）

▲男友殺死女友，隨後自殺 。（示意圖／取自免費圖庫pexels，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸彭姓男子和高姓女子2019年相識相戀，今年5月，兩人決定結婚，並飛去三亞準備拍婚紗照。然而，本應甜蜜的事卻突發轉折。6月8日，酒店工作人員發現這對情侶所住房間出現大量血跡，進去後更驚見彭男被割喉、女方也慘死。日前，警方披露了案情。

據《澎湃新聞》報導，2019年6月，被告人彭男與被害人高女相識並建立情侶關係。2020年5月17日，兩人乘坐飛機從石家莊市，到三亞市旅行並準備拍攝婚紗照，之後入住三亞市亞龍灣某度假酒店。

度假期間，彭男與高女多次因瑣事發生爭吵，因此產生殺害女友的想法，並於2020年5月27日網購一把斬骨刀藏在酒店房間內。

2020年6月6日，高女與男友再次發生爭吵後決定分手。隔天，兩人再次發生爭吵，彭男生氣決定殺死對方，便從房間內的電視下方，拿出事先準備好的斬骨刀，左手持刀對躺在床上、背對著自己的高女連砍了4刀，砍中死者的左下頜、左頸項部、左肩胛部致其當場死亡。

之後，彭男在砍死女友後打電話給酒店前台，稱不用打掃房間，並在房間內用同把刀割喉自殺，陷入昏迷。

2020年6月8日16時許，酒店工作人員發現彭男房間有大量血跡後報警，並將昏迷的彭男送至醫院搶救。經鑑定，被害人高女是生前被他人持刀砍傷頸部造成左頸外靜脈離斷、左頸內靜脈破裂致急性失血休克死亡。

三亞市人民檢察院認為，彭男故意持刀砍殺他人，致一人死亡，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。目前，檢方已提起公訴。

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