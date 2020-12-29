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2任男友接連離奇死亡！「剋夫」真相竟與閨蜜有關…神轉折扯爆

▲▼2任男友接連離奇死亡。（圖／翻攝自荔枝新聞）

▲陸女談戀愛兩次，男友都意外離世。（圖／翻攝自荔枝新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

交朋友還是要謹慎！江蘇徐州王姓女孩過去4年多的時間裡，經好閨蜜介紹先後談了兩任男友，可是之後第一任交往2年多「自殺」身亡了，第二任男友因公「犧牲」了。近日，因為經歷太離奇，引起了家人的警覺，報案求助。豈料，她「剋夫」經歷背後真是另有內情，一切竟是閨密的陰謀！

王女4年前在郭姓閨密介紹下，認識了1名男生，雙方發展出網上情緣。2人相戀以來只於網上溝通，每次王女要求見面時，總被男友以不同原因推遲，之後更突然意外離世。

之後，王女還是從閨蜜口中得知死因。郭女稱，男方因工作上「犯錯誤」，受不了而輕生，但死後留了一輛車給她，但要取回就必須按照法律程序申請及付款。王女未有懷疑，拿出3萬多（人民幣，下同）讓郭女代辦手續。然而閨蜜其後稱車輛涉嫌違法，已被法院查扣，事件不了了之。

▲▼2任男友接連離奇死亡。（圖／翻攝自荔枝新聞）

▲閨蜜。（圖／翻攝自荔枝新聞）

沒多久後，郭女再次介紹另1名男生給王女，指對方是維和軍人，前途一片光明，更安排她與男生以通訊軟體交流。相處一段時間後，王女正式與該名男生交往，男方其後提出希望令自己的仕途更加順利，打算請領導及長官吃飯送禮，要求女友金錢資助。

王女按照男友要求，先後轉帳多達7萬給男友，不過當提出見面請求時，男友卻表示自己作為維和軍人身分特殊，要遵守部隊的規矩，她聞言也不敢質疑。兩人交往一段日子後，郭女有天又突然告知，她的第二任男友因出任務意外犧牲。

接連2名網戀男友均突然離世，王女悲痛欲絕。不過，家人得知她曾轉帳巨額金錢給男方，馬上發覺可能有詐。王女也察覺事件不妥，最終決定報警求助。

當地警方調查後，發現王女根本沒有與男生交往過，2名網戀男友其實都是由郭女假扮，因此一直未能見面。郭女被逮捕後，承認一直以來都以男朋友的身分哄騙王女，騙取金錢，最終被警方以涉嫌詐騙罪起訴。

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