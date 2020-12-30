罷免高閔琳二階今送件！陳清茂激動哽咽：懇請選委會秉良知審查

記者黃子倩／高雄報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，罷免行動依然不停歇，除無黨籍高雄市議員黃捷第二階段連署已經通過，訂於明年年初進行投票，罷免民進黨議員陳致中則宣告第二階段連署失敗，接著輪到罷免民進黨議員高閔琳團體，30日下午2時送交第二階段連署書至高雄選委會。對此，團體代表陳清茂情緒激動表示，每一張連署書得來不易，「懇求選委會秉持良知審查」。

▲罷免高閔琳二階今送件，陳清茂激動懇請選委會秉持良知審查。（圖／記者黃子倩攝）

高雄市前市長韓國瑜6月遭罷免通過，成為台灣史上首位被罷免的六都首長，而在此之後，各地也出現了罷免行動，先是桃園市議員王浩宇的罷免案成案，緊接著的是高雄市議員黃捷，而2案分別訂於2021年1月16日、2月6日投票。至於高雄市議員陳致中的罷免案，則在第二階段因連署書份數不足而宣告失敗。

另外，目前最新進度的民進黨市議員高閔琳案，團體代表陳清茂30日下午2時許就將第二階段的連署書送交高雄選委會，而在此之前，他先在臉書發文表示，團隊成員熬了「兩天一夜」，加班完成了罷免高閔琳第二階段法定數量。

對此，陳清茂在選委會現場也表示，目前共收集了2萬5708件，而依據罷免黃捷和陳致中的例子，團隊自己嚴審，剔除了4237份不合格的連署書，最終交出了2萬1471件，「相信2階一定沒問題」。

陳清茂講到激動之處，更忍不住哽咽懇求選委會，「每一張連署書得來不易，請選委會一定要秉持良知審查」，隨後也強調，「如果有不夠的件數，在合法期間內一定會補足。」

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