「跨年夜血染全台」涉貼恐嚇文2男都喊冤　不排除對岸網軍幹的

記者張君豪／台北報導

刑事局30日下午緊急召開記者會，針對今日凌晨在PTT及巴哈姆特等各大網路論壇，有網友以「最終版2020最後1天末日上演 血染台灣各處」為標題，稱將組30多人的血染炸彈去死去死團，兵分全台北、中、南等處要血刷各跨年舞台，若現場被警方發現時就同歸於盡，並準備在各大知名景點置放大規模爆破彈，讓跨年日血染台灣等言論，引發網路一片譁然，意圖影響社會安寧造成民眾恐慌。

▲ptt放話「血染跨年」帳號主人游姓男子30日到宜蘭警刑大說明。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲檢警分析PTT該帳號相關歷程，發現該帳號文筆及上網地點都有明顯轉變。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局根據po文在PTT、以及轉文到網路巴哈姆特論壇的兩個帳號，鎖定兩名帳號持有者，目前家住宜蘭羅東的游姓男子（28歲）經宜蘭縣警局刑警大隊約談到案，轉貼到巴哈姆特論壇的帳號持有人湯姓男子（26歲）也遭新北警方約談，目前湯男仍在新北市刑警大隊接受偵訊。

刑事局透露本案目前已報請台北地檢署檢察官指揮，但目前據了警方尚未掌握兩人「直接涉案證據」，游姓男子到案頻頻喊冤，表示帳號已經3年未登入，認為帳號遭到駭客入侵使用。湯男到案後據信也否認涉案、轉貼上述危害公眾訊息。

根據檢警私下透露分析，這封恐嚇公眾安全的po文不僅文章內容錯字很多，訓係撰寫者刻意「模仿台灣時下年輕人口吻」，但揚言恐攻放炸彈地點卻明顯對台灣不熟悉，「很多都是大陸人喜愛的台灣觀光景點」，把炸彈放在太魯閣、民雄鬼屋，顯示這些恐怖份子對台灣相當不瞭解，如果兩人帳戶遭盜用為真，檢警不排除是對岸駭客跨年前的惡作劇，藉此浪費台灣司法資源。

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