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川普「2000美元紓困金」案　遭共和黨參院領袖封殺

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓29日綜合外電報導

美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈今天延後表決總統川普要求把個人紓困支票金額提高至2000美元案，並敦促參院推翻川普否決2021財政年度國防授權法案的決定。

川普即將在3週後卸任，這是麥康奈（Mitch McConnell）對同黨川普罕見的挑戰。

川普稍早在推特推文，批評共和黨領袖「軟弱與疲憊」，顯然是要參院通過把個人紓困支票金額從600美元（約新台幣1萬7262元）提高至2000美元（約新台幣5 萬7540元），並支持他否決2021財政年度國防授權法案的決定。

麥康奈在參院罕見的年終會期開幕發表演說後，川普推文要求參院儘速通過提高個人紓困金額，「除非共和黨人想死」。

但是麥康奈阻擋立即審理提高個人紓困金額案，表示將和川普提出的另外兩項議題一起審理，即大選的公正性和限制大科技公司。

民主黨掌控的聯邦眾議院昨天以275對134票，通過把個人紓困支票金額從600美元提高至2000美元。民主黨議員老早就希望紓困金額為2000美元，因此罕見順應川普的要求來推動提案。

眾議院昨天另以322對87票，推翻川普否決2021財政年度國防授權法案（NDAA FY21）的決定。若參院再度順利表決通過國防授權法案，將會是川普行使否決權首度遭到推翻。

 
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