正妹舞者「疑當小三」被暗殺！路邊遭近距離開槍　驚悚畫面曝光

▲俄羅斯女舞者街頭慘遭暗殺，監視器拍下的驚悚畫面隨之曝光。（圖／翻攝自YouTube）

記者張寧倢／編譯

30歲的俄羅斯女舞者普羅妮娜（Natalia Pronina）日前在練完舞的回家路上，慘遭神祕的「黑衣蒙面人」持改造手槍近距離射殺。警方懷疑可能是因為她介入當地一名議員的婚姻，正牌元配發現之後憤而買凶殺人。現場監視器也記錄下，案發當時令人毛骨悚然的畫面。

根據《紐約郵報》報導，普羅妮娜某次練完舞後回家的深夜，一名神秘蒙面人身穿深色帽T、戴著眼鏡，從對街向她走來，等到足夠接近普羅妮娜時，再扣下扳機，近距離朝她胸口開了2槍之後，隨即將作案手槍扔了就跑。普羅妮娜被緊急送往醫院，2個小時之後不治身亡。

現場監視器畫面顯示，案發地點在莫斯科地鐵科學院站（Akademicheskaya）附近公寓大樓外，起初普羅妮娜並未注意到槍手，直到他從陰影處朝自己走近，她驚恐後退，但一切早已來不及。兇手將自衛槍重新改造，裝填真實子彈後，近距離擊發2槍，為了分散路人注意力還先釋放了一枚閃光彈。

▲▼30歲的普羅妮娜當天才剛練完舞，沒想到竟在回家路上慘遭殺害。（圖／翻攝自Instagram）

警方消息指出，依犯案現場來看，槍手可能是被僱傭的職業殺手，而普羅妮娜先前曾與一名受過武術訓練的富人秘密交往了很長一段時間，據說對象是一名國會議員。議員的元配得知此事之後，也曾出言威脅過普羅妮娜，懷疑是元配因嫉妒而痛下殺手。

33歲男友克拉夫琴科（Alexander Kravchenko）表示，案發當時他人在克里米亞半島的雅爾達（Yalta）工作，但之前就有人跟蹤過普羅妮娜，還向她索討6000英鎊的債務。女性友人則認為，普羅妮娜沒有與人結仇，可能是先前遭她拒絕的崇拜者所指使。普羅妮娜是專業舞者，還曾獲得英國國際舞蹈節等大獎的殊榮。

●影片畫面涉及暴力，請斟酌觀看

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