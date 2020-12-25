校長坐「總統級」豪車遭學生質疑　世新大學提３聲明：誇大其詞

▲世新大學學生揭露世新大學公務車近八年有高達50筆違規記錄，總罰鍰近4萬元。圖為世新大學校長吳永乾。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

世新大學學生媒體「新聞人報社」近期爆料，世新大學校長吳永乾座車駕駛時常違停在世新大學傳播學院側門外的紅線及人行道上，且公務車違規紀錄並非單一幾筆資料，自102年到109年間高達50筆記錄，總罰鍰近4萬元，學生質疑這些錢恐都由學費買單。對此，世新校方今（25日）指出，「係屬誇大其詞之解讀」，並提出三點聲明。

該校學生提到，世新大學董事長周成虎及校長吳永乾的乘坐車輛總和逼近800萬元，其中無給職的周成虎乘坐車輛更與蔡英文總統座車同款，堪比「總統級」，但從近兩學年度預算書中皆無法看出購置車輛、罰單費用、保養及稅金支出由何款項支應，學生質疑這些錢恐都由學生學費買單。

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世新表示，按本校公務車使用規定第5項已載明，使用單位之駕駛人需遵守交通安全及法令規定，如違規受罰、車禍肇事或衍生其他法律責任，應由駕駛人及使用單位自行負責。因此，歷來公務車如有違反交通規定之罰鍰，除有特殊不得已之情事，均由違規個人支付。

世新強調，部分公務車違規案件是因借用單位接送球員比賽或外訓趕場、或因應外賓特殊狀况所造成，雖情有可原，惟違規停放車輛或不守交通規則究有不宜，未來將責成總務處加强公務車駕駛人或借用人的行車秩序管理，以避免違規受罰。

世新也說，本校公務車輛之採購皆依規定編列預算，並經法定程序審核通過，始據以執行，並無違法之虞；又因顧及使用安全而購置安全系數較高車輛，亦無不當可言。

