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台北101跨年派對取消現效應　新北宏匯影城開幕活動延期

▲宏匯廣場,美麗新,影城。（圖／宏匯廣場提供）

▲宏匯廣場內的美麗新影城，跨年開幕活動宣布延期。（圖／宏匯廣場提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

因耶誕節前出現本土確認案例，適逢跨年期間活動眾多，跨年煙火的重頭戲信義區，昨（12／28）台北101跨年派對、新光三越跨年市集決定取消引發討論，9成民眾幾乎一片讚聲，今年於新莊副都心熱鬧開幕的宏匯廣場，館內美麗新影城也宣布，原訂12／31開幕舉辦「享樂$99看電影」活動，延至1月底再舉辦。

▲宏匯廣場,美麗新,影城。（圖／宏匯廣場提供）

台灣本土零感染在253天止步，指揮中心表示各項防疫措施升級，但跨年活動可照常，在台灣地標台北101首度決定取消跨年震撼票派對後，又引發廣泛討論，向來視為跨年人潮群聚重頭戲的信義區，有業者因防疫原因，損失百來萬取消規劃已久的活動，讓民眾好感度增加，也帶動其他業者一起加入。

位於新北市的宏匯廣場，開幕當天也吸引許多民眾逛街參觀，原預計館內的「美麗新宏匯影城」在12／31正式開幕，舉辦全天看電影只要99元的活動，也在今天宣布延期，以避免消費者因優惠活動群聚，增加疫情風險。官方表示，因考量疫情嚴峻，為了避免群聚感染，將該活動順延至2021／1／28，也請各消費者注意。

▲宏匯廣場,美麗新,影城。（圖／宏匯廣場提供）

▲美麗新宏匯影城原來的開幕活動公告辦法。（圖／宏匯廣場提供）

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