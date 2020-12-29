竹市東門城音樂祭本周六啟動　邀5大樂團重返開唱

▲新竹市邀請民眾戴起口罩，一同來聽音樂。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

東門城整修落成，新竹市府特邀請曾在東門城演出的音樂人原地重溫，包含在音樂圈家喻戶曉的《呂士軒》、發跡於清大迴聲社的《回聲樂團》及《Triple Deer》、由新竹發跡新樂團組合《羅門》、客家樂團《黃子軒與山平快》，新竹市長林智堅表示，明年1月2日16時到21時東門城將有「噪返未來」音樂祭，因應防疫，邀請民眾戴起口罩，一同來聽音樂，回味青春搖滾歲月。

林智堅表示，東門城西元1827年開始興建，1829年落成，已矗立在新竹市近兩百年，自從邱文傑建築師打造下沉廣場後，此處更是各級學校舞蹈性及音樂性社團成果發表的首選舞台，平日更常見年輕人在此練舞，假日更有各種聚會及表演，新竹學子都有一段屬於東門城的青春回憶。此次活動，特別邀請民眾一起穿上「高中制服」響應，還有機會抽到限量紀念 T-shirt。

文化局表示，東風音樂祭場場爆滿，很多年輕觀眾都無法進場觀看，為造福更多喜歡音樂的市民，特別舉辦東門城音樂祭，並以「噪返未來Feedback To Future」為主題，象徵音樂人重返東門城，重溫年少記憶，用音樂震響未來。本次邀請多位在樂壇嶄露頭角的音樂人重返東門城演出。

文化局說，本次演出五大陣容包括，在音樂圈家喻戶曉的《呂士軒》、發跡於清大迴聲社的《回聲樂團》及《Triple Deer》、由新竹發跡的兩組樂團《你們你們》的主唱方竹與《青春大衛》的主唱大葳也曾多次參與東門城《滾滾爆竹》的演出，現今他們與鼓手貓一同組成《羅門》，還有回鄉在地深耕的客家樂團《黃子軒與山平快》。

文化局補充，此次以重溫學生時期參與音樂社團及東門城作為社團成果發表的記憶為概念，邀請民眾活動當天穿著「高中制服」來現場觀看演出並拍照上傳 Facebook 或 Instagram ，只要在服務台出示證明，即有機會抽中《噪返未來》 限量紀念 T-shirt。