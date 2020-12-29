比賽常勝軍！全國「阿公阿嬤逗陣來」花蓮大本部落奪最佳活力獎

▲花蓮大本部落里巴哈團隊勇奪「阿公阿嬤逗陣來」競賽最佳活力獎。（圖／花蓮市公所，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮巿華東（大本）部落里巴哈團隊12月初前往新北市參加衛生福利部國民健康署辦理的阿公阿嬤逗陣來長者活躍老化競賽，榮獲2020全國活力秀的最佳活力獎，市長魏嘉賢28日前往部落致意贈送湯圓及橘子。里巴哈在原住民阿美族的音譯叫做「快樂」，長者的演出展現銀髮魅力。



大本部落歷年來在全國原住民健康操比賽一直獲得相當優秀的成績，今年在老師陳品潔及高嬌豔的指導下，部落裡的里巴哈團隊包括長者與志工總計42人，12月11日前往新北市參加今年阿公阿嬤逗陣來活躍老化競賽，他們以精采的演出拿下2020全國活力秀—最佳活力獎，為花蓮爭取榮躍。

▲▼市長魏嘉賢前往部落致意贈送湯圓及橘子。



魏嘉賢感謝花蓮市民華東產經觀光文化體育協會協助部落長者完成使命，為部落及花蓮市爭取榮耀，尤其陳品潔與高嬌豔兩位老師不眠不休的指導長者，從分解動作慢慢教起，再將每個動作組合起來成為完美的活力健康操，這當中要付出不少的心力，而長者們認真勤練，更是取得最佳活力獎的關鍵。

衛生福利部國民健康署自民國2011年結合地方政府衛生局所及民間團體，辦理長者活躍老化競賽活動，透過組隊參賽的機會讓長者走出家門，與社區夥伴一起練習，增加社會參與及身體活動的機會，達到健康老化的目的，這個競賽已成為許多阿公阿嬤翹首期盼的重要年度大事。

阿公阿嬤逗陣來活躍老化競賽從7月開始舉辦縣市初賽，共有57隊脫穎而出，9至10月在北中南東4場進行分區競賽，華東大本里巴哈團隊在東區新秀組獲得銀獎，與國內其他13隊擠進全國總決賽，今年全國參賽長者的平均年齡高達67歲、超過85歲的長者達113人。



里巴哈團隊平均年齡為六十多歲，其中年紀最長的是91歲的黃清珠，佝僂著身子，黃清珠不需他人扶持，跟著團隊成員載歌載舞，令人欽佩。

團隊還有兩位小朋友，其中年紀最小的是兩歲七個月的江駿閎，由大人牽著進場，一點也不怯場。另外在台灣持有居留證的日人加藤吉太郎也與妻子蘇秋菊首度參加活躍老化的競賽，他說花蓮是個非常適合居住的城市，明年還會再與部落族人參加健康互動的競賽。

值得一提的是，里巴哈團隊在網路人氣投票結果為東區得票數最高，在12月的比賽裡又拿下最佳活力奬，可說是雙喜臨門。

華東（大本）部落歷年參與健康操成績包括2014年全國原住民健康操比賽第一名、2015年全國原住民健康操比賽花蓮區初賽一般組最佳創意、2016年全國原住民健康操比賽第一名、2018年全國原住民健康操花蓮區初賽最佳活力獎、2019年全國活力健康操競賽花蓮區初賽優勝、2020年阿公阿嬤逗陣來長者活躍老化競賽最佳活力獎。

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