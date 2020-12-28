她穿裙子搭捷運！70歲嬤一看「嫌太短」急勸：你會引起社會問題

▲阿嬤在捷運上「循循善誘、諄諄教誨」。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多愛漂亮的女生都會穿短裙出門，一名女網友先前搭捷運時，跟一個年約70歲的阿嬤坐在同張椅子上，想不到對方竟告訴她「你裙子穿太短了，你這樣會引起社會問題。」這席話聽在原PO耳裡相當無言，即便阿嬤或許是為了她好，但這樣的諄諄教誨反而讓她被其他人行注目禮。貼文一出，立刻引發網友熱議。

原PO在「爆怨公社」上發文表示，她日前一上捷運就立刻找空位坐著休息，在她身旁的阿嬤年約70歲，一看到她的裙子便開始「循循善誘、諄諄教誨」。原PO表示，當時阿嬤告訴她「你裙子穿太短了，你這樣會引起社會問題」，裙子應該要在膝蓋下10公分左右的長度才會比較安全。

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▲每個人對短裙的定義都不太一樣。（示意圖／取自Pixabay）

原PO聽完後，雖能理解阿嬤應該是出於好意，但是在捷運上對她這麼說，不免引來更多人注意，且在大庭廣眾下「諄諄教誨」，也讓她非常尷尬。她補充說道，雖然她的裙子在坐下後看起來會比較短，但站起來看的話，應該還是比多數人長很多了。

貼文曝光後，不少網友留言回應，「阿嬤也是好心，感謝她老人家一下吧」、「應該要糾正會因為短裙而有不恰當行為的人吧」、「現在觀念開放，做自己就OK，沒妨礙到別人就好」、「引起社會問題？如果真發生，又是檢討被害人」、「也是善意」、「不是裙子太短，是腿太長」、「只是觀念不同而已，不用放在心上」。