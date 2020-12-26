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女友省過頭！衛生棉「一片用到底」噁炸　他秒提分：受夠乾臭痕跡

▲▼衛生棉。（圖／記者曾筠淇攝）

▲衛生棉應該勤更換。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

就算月經量不多，還是要定期更換衛生棉或護墊，才可以減少細菌瘋狂孳生的機會。一名男網友表示，他的「前」女友衛生觀念很差，月經來的時候，第一天的衛生棉只要墊上衛生紙，就可以一路用到經期最後一天，當他詢問對方為何要這麼做時，則得到「衛生紙比較便宜」的答案，讓他頓時冷感，進而提出分手。

這名男網友在臉書社團「靠北女友2.0」上發文表示，他的「前」女友衛生習慣非常糟糕，月經來時，第一天的衛生棉只要墊上衛生紙，就可以完全不更換、直接用到最後一天；他得知此事後崩潰詢問對方為何要這樣做，女方則回應「衛生紙比衛生棉便宜啊！」

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原PO聽到超傻眼，要求對方別省這種小錢，身體健康比較重要；怎料，對方竟擺出一副「有事嗎」的態度，讓有潔癖的原PO瞬間對女生沒了興趣。由於原PO真的受不了這種超噁怪癖，也受夠月經「層層疊疊的褐色乾臭痕跡」，於是，他便以不傷害對方為前提，隨便找了個理由提出分手。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北女友2.0）

▲女方竟都不更換衛生棉！（圖／翻攝自Facebook／靠北女友2.0）

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「我以前也這樣，是媽媽教的」、「女友是千層派大師呢」、「也許她就是異於常人、量少可以不讓衛生棉沾到血啊！她的衛生棉等於底褲，衛生紙才是她的衛生棉」、「可以請她買月亮杯，連買衛生棉都省了」、「第一天怎麼可能會用到最後一天」、「會感染還會發臭」、「怎可能經血量少成這樣」、「光是用想像的，我就覺得我要發炎了」。

本站曾報導《衛生棉多久換一次？不管量多少3小時就要換！　醫5點建議》，文中提到，「在白天，不管月經量多少，都建議至少3個小時要換一次」，很多人會因為量不多、一時懶惰而不更換衛生棉，但生理期時，經血形同細菌培養皿，加上衛生棉比較厚、不易透氣，所以若長時間不換，就很可能會引發婦科炎症，甚至還會發生盆腔感染，後果不容小覷。

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