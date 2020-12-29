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孩子我想你了！逾期印女帶走1歲兒消失人間　台男懸賞50萬尋子

逾期居留的印尼籍女子拉拉帶著1歲兒子離家，失去音訊，曾男心急如焚，願懸賞50萬，盼外界伸援手協助尋子。（圖／曾男提供）

▲逾期居留的印尼籍女子拉拉帶著1歲兒子離家，失去音訊，曾男心急如焚，願懸賞50萬，盼外界伸援手協助尋子。（圖／曾男提供）

圖文／CTWANT

首波寒流來襲，但對於梨山的曾姓菜農來說，此刻卻是他人生中的寒冬！曾男和交往近3年的印尼籍女友，生下1歲兒子，原本今年要回印尼結婚，卻因新冠肺炎疫情的攪局，不僅中斷了他的異國婚姻夢，上個月28日，女友還將兒子硬生生帶走，不告而別，今天12月29日就是兒子打預防針的日子，曾男心急如焚，擔心兒子遭遇不測，急向本刊表示「將重金懸賞50萬，希望有人幫他找回兒子」。

本刊調查，今年39歲的曾男老家在宜蘭，但一家人長年在梨山租五甲田地耕種而居，曾男當農夫已有20多年，21歲時有了第一段婚姻，維持3年，生下一子，如今長子已18歲；多年來未再婚的他，3年前在友人介紹下，認識來台當看護的印尼女子（27歲），因為不喜歡讀書，連國中都未念畢業的他，不識英文，他以女方的中間英文名字RARA，暱稱女方「拉拉」，2 人後來順利交往，進而同居。

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曾男和女友拉拉生下的1歲兒子，有著一雙雙溜溜大眼，白白胖胖，人見人愛。（圖／曾男提供）

▲曾男和女友拉拉生下的1歲兒子，有著一雙雙圓溜溜大眼，白白胖胖，人見人愛。（圖／曾男提供）

去年12月23日，拉拉產下和曾男的愛情結晶，讓多年後又喜獲麟兒的曾男，喜出望外，兒子一雙雙圓溜溜的大眼，白白胖胖，更是人見人愛，父母以及18歲長子對母子倆愛護有加；未料，拉拉卻在兒子未滿月時，帶著兒子演出第一場失蹤記。

今年1月，拉拉帶走兒子，將未滿月的兒子託人照料，自己則跑去桃園工作，當時找不到兒子的曾男，像發了瘋似的找兒子，遍尋不著，後來在山上接獲巡回賣麵包的麵包車老闆告知，曾在離4、50分鐘車程的地方賣麵包時，看到他的兒子，果真讓曾男找回兒子，拉拉後來被迫返家，但曾男不計較，每月給她近3萬元花用，讓她可將錢寄回印尼老家。

曾男和印尼女子拉拉交往近3年，有了愛的結晶，原本想今年回印尼結婚，卻因疫情中段異國婚姻夢。（圖／曾男提供）

▲曾男和印尼女子拉拉交往近3年，有了愛的結晶，原本想今年回印尼結婚，卻因疫情中段異國婚姻夢。（圖／曾男提供）

原本今年曾男打算帶女友及兒子風光返回印尼家鄉辦婚禮，卻因新冠肺炎全球延燒，暫時打消念頭；沒想到，女友卻在11月28日晚間，再次帶著兒子不告而別，演出第二場失蹤記，這次拉拉切斷和他的聯繫，並關閉通訊軟體聯絡方式，從此無音訊。

曾男透過友人協助下，向宜蘭警方報警，但因兒子出生證明被拉拉藏起來，未報戶口，警方無法註記失蹤人口協尋，至今母子倆仍無下落，讓想念孫子的曾男母親整日以淚洗面，盼愛孫能回來。

印尼女子拉拉居留證日期只到今年4月，已逾期居留，卻帶兒子消失人間。（圖／曾男提供）

▲印尼女子拉拉居留證日期只到今年4月，已逾期居留，卻帶兒子消失人間。（圖／曾男提供）

女友離家後，曾男才想起原來女友在台居留證只到今年4月，他擔心拉拉為了要賺錢，會像上次一樣，將小孩寄養，但前往拉拉的桃園同鄉查探及新竹網購地方尋找，均無所獲。

曾男深怕小孩會遭遇不測，由於今天12月29日正是小孩要打水痘和德國麻疹預防針的日子，曾男透過本刊獨家公布拉拉和兒子的照片，心急盼望外界能幫忙一起找兒子。

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