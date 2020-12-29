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神將也要戴！台中宮廟陣頭「防疫神技能」　酷炫照讓網推爆：想買

▲▼台中廟宇祭「防疫絕招」　神明也得戴口罩！網看完全跪了。（圖／翻攝自臺中中都元帥殿法元壇臉書）

▲宮廟宇將神將臉譜直接畫在口罩上，照片讓網友看了讚嘆不已。（圖／翻攝自中都元帥殿法元壇臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

新冠肺炎在全球擴散，政府呼籲民眾出入公共場所（如捷運站、火車站）、密閉營業場所或參加大型活動時，務必配合戴口罩及量體溫。台中有一間廟宇在舉辦大型活動時，就替表演人員準備了特殊的防疫器材，照片讓網友忍不住讚嘆「太用心了」、「商品化應該可行，出周邊啦。」

臉書粉絲團「中都元帥殿 法元壇」日前在臉書分享活動照片，可以看見廟方為讓跳陣頭的工作人員也能受到保護，特別把五營神將的臉譜完整的畫在口罩上，不論綠色、紅色還是白色均完美貼合，如此工作人員就能一邊維持防疫措施一邊進行廟會活動。

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▲▼台中廟宇祭「防疫絕招」　神明也得戴口罩！網看完全跪了。（圖／翻攝自臺中中都元帥殿法元壇臉書）

▲粉絲團小編表示，連參加五營將的陣頭人員也有佩戴口罩。（圖／翻攝自中都元帥殿法元壇臉書）

粉絲團小編也表示，防疫期間為了配合政府防疫，他們的進香活動將全程佩戴口罩，連參加五營將的陣頭人員也有佩戴，「防疫從你我做起，出入公共場所請全程戴口罩。」

照片分享後引發網友熱議，有人說「這口罩哪裡買，太帥了」、「太用心了」、「商品化應該可行，出周邊啦」、「廟方人員足用心、真棒」、「很棒喔，用點心保護自己保護他人，讓傳統的活動更佳美好」、「好酷哦，能防疫又能保有本土文化。」

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