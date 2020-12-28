繼龍蝦、煤炭後　中國從澳洲進口銅精礦「暴跌77.8%」

▲江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

中澳關係陷入歷史冰點，貿易戰持續僵持當中。中國大陸海關總署最新數據顯示，今年11月從澳洲進口銅精礦約2.67萬噸，較10月份下降34%，較去年同期下降77.8%。路透社指出，此次錄得數據是自2016年以來的單月最低值。

大陸海關總署數據顯示，11月進口銅精礦總量為183萬噸，較10月份新增8.3%，較去年11月下降15%，其中從澳洲的進口佔比約1.5%。而在2019年全年，來自澳洲的銅精礦佔中國大陸銅精礦進口總量的4.8%，排在智利、秘魯、蒙古國和墨西哥之後。

▲大陸外交部長王毅 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

關於中澳兩國間貿易的問題，中國大陸國務委員兼外長王毅18日晚曾指出，澳方應該認真思考一個問題「中國到底是澳方的威脅還是夥伴？」，還是希望中澳關係能夠回到正常健康發展的軌道。

中國大陸外交部發言人趙立堅則表示，中方主管部門依法依規對外國輸華產品採取相關措施，符合中國法律法規和國際慣例，也是對中國國內產業和消費者負責任的行為；澳方應切實秉持相互尊重、平等相待的原則處理兩國關係，多做有利於增進中澳互信、符合全面戰略夥伴關係精神的事，為兩國務實合作創造良好條件。