孕妻笑談夜市奇觀！老公當晚「霸氣扛回家」　網讚爆：太羨慕了

▲夜市示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／周亭瑋報導

常有人說在妻子懷孕期間，最能看出先生到底疼不疼老婆。一名女網友最近開始放產假，而她只是不經意的談起夜市奇觀，老公竟默默記在心裡，接著當晚直接買下，並扛回家送她，這番霸氣疼妻舉動羨煞不少人。

人妻深夜在「爆廢公社二館」笑說，眼看她開始放產假，老公不希望她一直在睡覺，又怕她無聊，所以早上才聽她分享，有人在夜市賣彈珠台，他晚上下班就神祕地說，要載她去拿禮物。

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原po震驚直呼，「他真的很狂，就這樣把這台（彈珠台）扛回家了。他說現在我玩電腦，妳在我旁邊玩彈珠台陪我。」

▲老公買彈珠台給她玩。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

人妻也透露，這是認識他以來，第二件很瘋狂的事，「第一件就是，認識我不到1個禮拜，因為我昏倒，他就決定買車了；第二件則是買了一台彈珠台給我玩。」

放閃文引起熱烈回響，網友們紛紛笑回，「別人的老公總是不讓我失望，這句又印證了！妳一定很幸福」、「唉唉唉，又是空白文，一片閃光啊！恭喜你找到對的人」、「我老公也很瘋狂...夾娃娃機直接買一台，為了練技術」、「我也想買」、「老公我也要」、「然後用妳的錢打彈珠台，老公回收」。

另外，不少人心動詢問價錢，就有熱心網友貼出網路售價，若是夜市裡一般較大型的彈珠台，附500顆鋼珠，要價4500到7900元不等；而較迷你款的幾百塊錢就能買到。

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