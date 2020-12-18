泰雅獵人山洞尋獲中橫奇蹟！家屬今送50萬獎金　漂亮老婆神救援

記者黃翊婷／綜合報導

新竹男子邱聖哲在中橫失蹤41天，幸運被上山打獵的楊姓獵人尋獲。家屬日前表明要親自向救命恩人送上50萬元獎金，雙方約好今日（18日）下午2時在東勢農民醫院見面，除了交付獎金之外，也會當面致謝，表達感激之情。

▲邱男靠喝水存活41天，獲救時整個人暴瘦20公斤。（圖／記者白珈陽、李忠憲翻攝）

泰雅族獵人楊東波表示，平時是在山區務農，栽種甜柿、橘子等水果，大約一年才會上山打獵一次，沒想到剛好救了失蹤的邱男一命，畢竟邱男躲藏的涵洞海拔約1200公尺，是一處獵場，如果不是15日深夜他心血來潮上山打獵，恐怕沒有這麼快就能找到人。

「我經過涵洞時看到有人影，嚇了一大跳，還以為發現屍體。」楊男回憶，當時他嚇到朝洞裡大聲吼叫，發現黑暗之中對方有抬頭看他一眼，隨即又倒下繼續昏睡，於是連忙躲到附近工寮，並打電話與老婆聯繫，這才被提醒洞中的人影可能是已經失蹤多日的邱男，於是立即協助報警求救，「他（邱男）真的很幸運，剛好碰到我上山打獵！」

▼▲楊男因為漂亮老婆的提醒，才知道洞中人影就是失蹤多日的邱男。（圖／記者白珈陽翻攝）

由於邱男家屬先前曾表示將支付救命恩人50萬元獎金，楊男一開始並不知道此事，經過媒體轉告才曉得有獎金可以領，但他謙虛表示一切不強求，「如果有50萬，我會捐一些做公益，剩下的添購果園設備，但這是『如果真的有』啦，現在我是還沒看到，如果家屬反悔，那我也認了！」

隨後邱男家屬證實已經聯繫上楊男，雙方約好18日下午2時在東勢農民醫院見面，除了親自交付50萬元獎金，也會當面致謝，以表達感激之情。至於邱男是怎麼靠喝水存活41天，以及詳細的事發過程，一切還要等到他身體狀況穩定之後才能釐清。

▼邱男經過醫院檢測，身體狀況並無大礙，但還需要休養一段時間。（圖／家屬提供）