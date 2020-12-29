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阿里山狀元茶品牌推薦會　特等獎張順源奪下

▲▼阿里山狀元茶品牌推薦會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲縣長翁章梁親品阿里山狀元茶 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

23.5ﾟ阿里山茶產業運銷合作社為了大阿里山茶區茶葉生產上聯合，提高嘉義縣大茶區茶葉品質與知名度，建立阿里山狀元茶品牌，擴展消費市場，增加茶農收益、產業技術及品質提升並促進茶產業更勃發展，承辦阿里山狀元茶競賽及展售活動，評比結果已於本月18日揭曉，由張順源先生拔得頭籌，28日下午在縣府招商空間舉辦記者會。

阿里山高山茶名氣已遠播全世界，成為觀光客來台旅遊必買伴手禮之一，為了讓消費者能更清楚、明確的選擇產品，23.5ﾟ阿里山茶產業運銷合作社特別舉辦「阿里山狀元茶」競賽茶，提供消費者安全、健康、優質的在地高山茶葉。

▲▼阿里山狀元茶品牌推薦會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼阿里山狀元茶入圍廠商 。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣長翁章梁說，23.5ﾟ阿里山茶產業運銷合作社推出新品牌「阿里山狀元茶」，有品牌就有責任，針對食品衛生安全、茶的品質都需要嚴格把關，很開心見到合作社願意跨出第一步推出自有品牌，也鼓勵民眾踴躍選購「阿里山狀元茶」一同品茗，感受嘉義高山茶的美好！

阿里山狀元茶品牌，由翁章梁題字，親自代言阿里山狀元茶─特等狀元系列產品，嘉義茶區平均海拔都在1000公尺以上，種植面積是台灣第二大茶區，翁章梁更將嘉義茶區訂為「高山茶都・嘉義」。

▲▼阿里山狀元茶品牌推薦會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

23.5ﾟ阿里山茶產業運銷合作社介紹，頒獎典禮曁展售會將在2021年1月2日於嘉義市中央廣場(文化路與長榮街、北榮街交又口)登場，現場另有多家茶農展售得獎茶品及農特產、茶席品茗區，活動自上午9點至下午4點，邀請遊客把握難得機會，一同品茶，享受美好時光。

本次競賽，評比結果如下：
特等狀元1名，由張順源先生拔得頭籌。
頭等獎為銘峰製茶蘇柏彰、祥元茗茶有限公司盧瑞祥、劉鳳末女士、現代茶業蕭吉森、禾成茶業葉進成、十三製茶陳文科、十三製茶王俊傑等7名。
5星獎為潔康茶坊林彥廷等12名、4星獎為新園製茶王嘉富等15名、3星獎為謙邑茶莊林家湖等48名。

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