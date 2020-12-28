日本緊急宣布鎖國！　醫師曝關鍵：醫護人員相繼逃離第一線！

▲日本宣布鎖國至明年1月底。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

由於新冠肺炎確診病例激增，再加上境內出現5例英國變種病毒「B.1.1.7病毒株」確診病患，日本宣布將從本月28日起禁止所有外國人入境，直到2021年1月底為止。對此，胸腔科醫師蘇一峰也指出，日本就是因為虧待醫護人員，導致他們相繼逃離第一現場，所以防疫失敗，只好緊急鎖國。

蘇一峰在臉書上發文指出，日本因為虧待醫護人員，只好相繼逃離第一現場，醫護人員和確診人數成反比的狀況下導致防疫失敗，只好緊急鎖國；同時他也表示，醫療體系崩壞也造成許多人無法前往就醫，「只好在家領便當前往異世界」。蘇一峰也警告，先前義大利就是因為長期壓縮醫療支出，才導致死亡率一度破10%，台灣務必要小心這些前車之鑑。

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▲龐大的疫情壓力導致日本醫護人員相繼出走，圖為美國醫護人員上街抗議。（示意圖／達志影像／美聯社）

對此，許多網友也在下面回覆，「醫療人員真的很辛苦，大家一定要配合戴口罩」、「一直以為日本醫護的奴性比我們大上許多，搞成這樣應該是真的在自己的生死關頭了吧」、「單單一聲辛苦了無法讓第一線醫護人員感到欣慰，請同工同酬、高風險高度辛勞的應該要多給補助」、「別等到出事了才來檢討醫護人員的待遇」、「和自己生命攸關時

，還覺得別人應該做公德嗎？」。

截至本月28日中午12點，日本境內確診人數共計22萬1412人，死亡人數達3100人；鑽石公主號郵輪確診712人。