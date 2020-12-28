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外媒盤點 2020 令人印象深刻的3C產品　蘋果4項上榜！

▲蘋果發表M1處理器與首波Mac筆電。（圖／取自Apple）

▲盤點 2020 3C突破，其中包含蘋果發表 M1 處理器。（圖／取自蘋果官網）

記者吳珍儀／綜合報導

2020 無疑是最艱難的一年，疫情對各行各業都產生一定程度的衝擊，科技業也不例外。不過危機即轉機，疫情使人們普遍在家活動， 3C 產品的存在變得重要，除此之外 CPU 和 GPU 技術也有突破性的發展，讓我們來回顧一下 2020 有哪些最令人印象深刻的 3C 產物。

PlayStation 5 和 Xbox 系列

Sony 推出 PlayStation 5 和 Xbox ，PlayStation 5 有「光碟版」與「數位版」， Xbox 則有「Xbox Series X」與「Xbox Series S」。相同的是，兩者皆搭載 AMD 八核心 Zen 2 架構的處理器，嶄新的處理器應用使玩家在遊戲體驗上大幅進步，對整個遊戲產業是相當有意義的一年。

▲超越顛峰之作 Xbox Series X主機開箱報導。（圖／記者張阜蓉攝）

▲ Xbox Series X主機。（圖／記者張阜蓉攝）

蘋果 M1 處理器

蘋果於今年推出 M1 處理器，在許多方面都具有里程碑意義。從 MacBook Pro 13、MacBook Air 和 Mac Mini 來看，M1處理器集結了 CPU、GPU 及 RA，大幅降低零組件傳輸資料所需的時間及能源。雖然目前還有一些問題尚未解決，例如在曲面寬屏螢幕上易出現相容性問題等，但無可否認 M1 處理器有更多前所未有的優點。

Apple Watch Series 6 和 Watch SE

蘋果 Apple Watch 系列每年都穩定推出新功能，今年也不例外。Apple Watch Series 6 除了新增記錄心跳狀況的心電圖（ECG）偵測外，還新增了能夠偵測 VO2 Max 的「有氧健身」功能，提醒用戶時常注意自身健康。同時，Apple Watch SE 的推出也令人興奮，Apple Watch SE 配備與 S5 幾乎一模一樣的功能，但售價卻僅 8900 元。

 快更新Apple Watch！「心適能」新功能。（圖／翻攝蘋果官網）

▲ Apple Watch 推出「心適能」新功能。（圖／翻攝蘋果官網）

TWS 耳機和 Apple AirPods Max 的普及

Apple AirPods Max 採用 H1 晶片，並推出新功能 Spatial Audio ，提供具有兼容內容的身臨其境 3D 音頻體驗，讓用戶感受有如身歷其境的體驗。

另外，TWS 耳機是指真正的無線藍牙立體聲。和 Apple AirPods Max 兩者雖沒有直接的關聯，但 2020 年也可以說是無線耳機技術大躍進的一年。除了 Apple AirPods Max 外，各大廠也紛紛推出及籌備新的無線藍牙耳機設備。

LG 48 吋 OLED 電視

由於家裡空間不大，相較於大型電視，用戶更傾向於購買中型電視。且現在的 OLED 技術已跨足電視領域，LG 創新推出的 48 吋 OLED 電視，相當適合作為體積小的顯示器，同時也保有 OLED 技術及處理器的各項優勢。且因應今年推出的 Xbox 等遊戲機，LG 48 吋 OLED 電視非常受到用戶歡迎。

DJI Mavic mini 2

DJI 一直是無人機的首選品牌。在 2020 年也推出入門級空拍機 Mini 2 ，可說是 DJI 的新里程碑。保留上一代 249g 的輕薄機身，不必註冊就能輕鬆玩空拍機（250g 以上無人機需註冊才得以飛行），提升抗風能力及其他功能精進。對於一般玩家或是空拍機初學者而言相當堪用，玩家也相當期待未來 DJI 在無人機上會有什麼新的突破。

AMD Zen 微架構持續改變 CPU 遊戲

AMD Zen 微架構於 2017 年問世，每一代性能都顯著提升。今年推出的 Ryzen 3000 、 Ryzen 3 3100和 3300X，使整體 CPU 遊戲系統大躍進。

且 Ryzen 系列在 PC 計算中足以達到高階的性能，提升筆記型電腦的性能和電池壽命。甚至成功破壞英特爾原本壟斷市場的局面。

Nvidia 和 AMD

除了 CPU 外，2020年對於 GPU 而言也是重要的一年。Nvidia 首先推出高強度的 RTX 3000 一代顯示卡。接著 AMD 也推出新的 Radeon 6000 的 RX 顯示卡。兩種版本在性能上都有巨大的進步。

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