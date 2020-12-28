金正恩紅過BTS　奪Google全球人物搜尋排行「第二名」！

▲Google的2020年度搜尋排行榜已公布，新冠肺炎成為全球最關注的議題。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

Google2020年度搜尋排行榜出爐！在熱門搜尋人物排行榜中，北韓領導人金正恩榮登第二，僅輸給新任美國總統拜登，讓南韓網友笑翻，「金正恩是超越南韓超人氣偶像團體BTS的男人！」



根據搜尋的趨勢變化來看，金正恩的搜尋熱度在4月底達到高峰，當時網路上四處謠傳他死亡的風聲，還被外界臆測妹妹金與正「奪權」，關鍵字「金正恩死亡」熱度也一度竄升到100，成為當時全球網路最火熱的話題。

在各國搜尋偏好排行榜中，非洲國家烏干達似乎對金正恩特別有興趣，以高達100的搜尋偏好熱度，名列榜單第一名，新加坡則以98緊隨其後。而北美、歐洲地區似乎比亞洲更熱衷於金正恩，美國與加拿大分名列3、4名。

▲金正恩的搜尋熱度突然在4月底飆升。西方國家的搜尋熱度則明顯較亞洲高出許多。（圖／翻攝自google年度搜尋排行榜）



新任美國總統拜登藉著選舉，一舉奪下全球人物熱門搜尋排行第一名，而第三名則是英國首相強森（Boris Johnson），第四名是拜登副手賀錦麗（Kamala Devi Harris）。

若根據關鍵字搜尋排行榜，「新冠肺炎」無意外成為搜尋次數最多的話題；第二名則是「大選結果」，美國總統大選舞弊疑雲在網上引起熱議；第三名是已故NBA球星「科比布萊恩」，今年1月26日在直升機意外中過世。

另外，台灣方面的人物搜尋排行榜中，川普成為台灣人最關注的人物，而羅志祥的醜聞則讓他與周揚青分列2、3名，至於金正恩也有第三名的佳績。關鍵字排行榜第一名則是美國總統大選。