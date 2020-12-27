偷拍女僕更衣！店長「顏文字」道歉成鐵證　5員工民事逆轉獲賠

▲台南1家女僕咖啡店李姓店長，竟透過行動電源針孔攝影機偷窺員工如廁更衣。（組合圖／ETtoday資料照、翻攝自臉書爆料公社）

記者徐愷昕／台南報導

台南一間女僕咖啡店2019年間遭控，李姓店長透過行動電源針孔攝影機偷窺員工如廁更衣，事後檢方雖然以未查獲記憶卡、雲端記錄，無法證明有偷窺行為，將李男裁以不起訴處分；但民事部分案經受害員工提告，台南地院審結認為李男偷窺行為屬實，判他須賠償受害5名女僕每人各2萬元。全案定讞。

據了解，李男經營的咖啡廳2樓空間除供VIP客人使用，另設有烹製餐點的廚房及廁所改裝的更衣室，供員工更衣時使用，而員工如需手機充電也多會放在更衣室內或是廚房。

2017年遷店後，李男時常假借上廁所、充電等名義，將行動電源外觀的針孔攝影機放在更衣室內的層架上，並將鏡頭對準更衣室裡的化妝鏡。2019年4月，1名女員工陪李男至日本洽公充當翻譯，意外發現李男的針孔攝影機，雖沒裡頭沒有夾著記憶卡，但她仍強烈懷疑李男長期透過遠端監視功能偷窺員工如廁、更衣。

這名受害女員工指出，她起初僅感到可疑，後來一上網查詢該牌行動電源，未料竟跳出針孔攝影機的內容，比照外型更與李男的行動電源如出一轍，驚懼之餘不敢聲張，直到返回台灣才離職並報案。而據了解，該牌行動電源外觀的針孔攝影機可於日、夜間錄影，可連續錄影15小時，並能同步透過手機監視。

▲刑事部分，檢方以未查獲記憶卡或雲端記錄，無法證明有偷窺行為，裁以不起訴處分。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

李男偷窺犯行曝光後，他連忙向受害人哭訴道歉，坦承偷拍行徑並稱會負法律責任。不過刑事部分案經調查，檢察官最後仍以查無記憶卡，沒有偷拍證據為由，依法裁處不起訴處分。

民事部分審理時，李男於庭中辯稱自己會這樣做，是因為這半年工作壓力很大、又與家人吵架，所以才會想找這種舒壓的方式。台南地院法官勘驗相關事證後，發現李男被揭發後有傳LINE給受害人，「對不起，我有偷拍。我錯了，我願意負起責任」、「一時的鬼迷心竅，造成對妳的傷害，非常抱歉」等語，不過因當中還夾帶「顏文字」（表情符號），氣得女員工回應，「不要再用顏文字了，這樣我會感受不到你的歉意。」

民事庭法官認為，就算檢方最終未扣得足以證明李男涉犯妨害秘密罪嫌的電磁紀錄，但從上述對話也可以認定他犯行屬實，且李男雖辯稱因攝影機訊號不佳，更衣室門一關就看不到等語，但法官質疑，若真的沒辦法看見，他又為何要將此針孔攝影機架設將近10個月，故審結判他須賠償5名受害女僕每人各2萬元。全案確定。

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