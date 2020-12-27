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賴清德訪樟之細路　峨眉石峎古道嚐客家美食

▲賴清德訪樟之細路　峨眉石峎古道嚐客家美食。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲賴清德副總統27日前往峨眉鄉獅山風景區內的樟之細路石峎古道。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

樟之細路涵蓋了新竹縣6鄉鎮，賴清德副總統27日前往峨眉鄉獅山風景區內的樟之細路石峎古道，並偕客委會主委楊長鎮、新竹縣長楊文科、荒野保護協會、千里步道協會志工等人在步道達人劉克襄帶領下，在客家傳統建築清河堂聽取古道歷史由來，接著走訪古道。

峨眉鄉石峎古道總長2.2公里，包括0.6公里產業道路和1.6公里的古道，銜接北埔鄉與峨眉鄉，客委會自2017年串聯建置「樟之細路」，將這條具有歷史文化在地生活記憶的古道納入主線。賴清德副總統在縣長楊文科介紹下大啖新竹縣峨眉與北埔鄉特有茶品「東方美人茶」及客家菜包等，接著前往古道與資深步道師，在大汗淋漓下完成步道手作體驗，感受當地美好自然生態環境。

▲賴清德訪樟之細路　峨眉石峎古道嚐客家美食。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼賴清德副總統在縣長楊文科介紹下大啖新竹縣峨眉與北埔鄉特有茶品「東方美人茶」及客家菜包。

▲賴清德訪樟之細路　峨眉石峎古道嚐客家美食。（圖／記者陳凱力翻攝）

縣長楊文科表示，非常榮幸賴副總統蒞臨新竹縣，「樟之細路」主軸線長度約270公里，其中新竹縣部分就佔了四分之一，其中含在內的石峎步道早期是賽夏族人、客家人等，挑茶、物資往來重要交通要道，迄今仍保留自然生態及人文景觀，由在地社區以手作步道的方式持續維護，期待賴副總統及楊長鎮主委在參訪中留下深刻印象，未來也多加支持本縣地方峨眉建設。

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賴清德樟之細路峨眉石峎古道

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