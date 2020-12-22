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明年元旦起「6大交通新制」上路　新增火山告警、郵寄便列印系統

▲▼國旅,觀光,觀光客,花蓮,旅遊,旅客,導遊,領隊。（圖／記者李宜秦攝）

▲受到疫情影響，明年導遊及領隊人員執業證換證時間因應延長。（圖／記者李宜秦攝）

記者賴文萱／台北報導

2021年即將到來，許多交通新制度在元旦起陸續上路，《ETtoday新聞雲》整理出6大新制內容，包含新增發送「火山噴發訊息」；320處較大郵局設置「EZPost郵寄便單據列印系統」；導遊及領隊人員執業證換證時間因應疫情延長等，民眾可以多多留意相關異動。

1.廢止旅宿業商品服務禮券定型化契約應記載及不得記載事項

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配合經濟部會銜各部會於109年4月10日公告訂定「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」，並自110年1月1日生效，本部廢止「觀光旅館業商品(服務)禮券定型化契約應記載及不得記載事項」、「旅館業商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」及「民宿商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」，自110年1月1日起不分業別全面適用前揭應記載及不得記載事項。

2.導遊及領隊人員執業證換證時間因應疫情延長

考量疫情延長，且原執業證延長期限即將到期（原證照有效期限介於109年1月25日至110年1月24日屆期需換證而未能換證者，得一律延長至110年1月25日），後續執業證預計從110年1月25日再延長至110年12月31日。

延長後，執業證有效期限於109年1月25日至110年12月30日屆期需換證而未能換證者，得延長至110年12月31日止辦理換證。

▲▼台灣首發現大屯山「火山通道」,大屯山現場。（圖／林正洪團隊提供）

▲明年元旦起，氣象局新增於災防告警細胞廣播訊息系統發送「火山噴發訊息」。（圖／林正洪團隊提供）

3.新增於災防告警細胞廣播訊息系統（PWS）發送「火山噴發訊息」

自110年1月1日起，當火山活動等級研判為2級，並經火山專家諮詢小組會議確認後，氣象局將利用災防告警細胞廣播訊息系統（PWS），針對預估受影響之鄉/鎮/市/區發布火山噴發訊息。

4.實施海運特定人員尿液採驗作業

「海運特定人員尿液採驗作業要點」自109年10月28日生效，海運相關業者於110年1月1日起實施海運特定人員尿液採驗作業，並將相關文件報送航港局，以防制毒品氾濫，維護公共交通安全。

5.存證信函網路收寄作業

自110年1月11日，本項服務可提供零星客戶線上交寄存證信函。

▲▼中華郵政,郵局,郵件。（圖／記者張一中攝）

▲自明年1月11日起，中華郵政將於全國320處較大郵局設置「EZPost郵寄便單據列印系統」。（圖／記者張一中攝）

6.全國320處較大郵局設置「EZPost郵寄便單據列印系統」

自110年1月11日起，為提供更便捷的郵件交寄服務，並提升郵件處理及投遞效率，中華郵政將於全國較大郵局（計320處）設置「EZPost（郵寄便）單據列印系統」，引導民眾以手機或電腦登入中華郵政公司EZPost網站（https://ezpost.post.gov.tw）輸入收、寄件人相關資料，透過EZPost（郵寄便）單據列印系統，掃描二維碼（QRCode）後列印國內郵件託運單或國際郵件發遞單，以便利民眾交寄郵件。

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