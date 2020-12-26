13歲少女跟網友一夜情　清晨再找中年男「嚐禁果」　母等整夜氣炸

▲13歲少女先跟A網友一夜情，隔天又去跟B網友發生性關係，荒誕的行為讓母親氣炸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

扯！新北市13歲少女先到一名男網友家飲酒作樂，還發生性行為。隔天清晨5點多，少女又跑去另一名中年網友的住處，且再度發生親密關係，少女的母親在家等了一夜，最後看到女兒被不認識的中年男子載回家。她火大逼問，少女才坦言，離家一天跟2網友會面並發生關係，母親聽完氣炸對2網友提告。

據了解，少女（化名小花）透過交友軟體結識2網友，今天5月間，其中一名網友要求小花拍「上裸照」，再邀約她到住處喝酒聊天，後來兩人發生了性關係；但「嘗禁果的行程」並未就此結束，隔天清晨5點多，小花從板橋出發，到了中和與另一名中年網友會面，2人又發生一次關係。最後由中年男騎車載少女回家。

少女回到家就看到火冒三丈的母親，她火大逼問整夜的去向、跟誰見了面，少女才坦言，跟2網友見面並「偷嚐禁果」，母親聽完差點氣到昏倒，押著女兒到派出所報案並提告。

檢方認為，2網友明知少女尚未滿14歲，仍與其發生性行為，日前依與未滿14歲之人性交罪嫌及誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪嫌起訴2人。

▼男網友明知少女才13歲，竟要求她傳裸照，還發生性關係。（示意圖，非新聞當事人／記者陳雕文攝）