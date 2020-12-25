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12星座男交往多久「現出原形」？處女本性就愛追求完美　神秘天蠍反差超驚人

▲▼星座,男,交往,個性,戀愛。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO.COM）

▲曖昧期人人都會特別偽裝自己，表現好的一面，一旦交往就很有可能原形畢露。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO.COM）

記者張芳瑜／綜合報導

在剛談戀愛的時候，總是想在對方面前保持自己最美好的樣子，可是卸下偽裝讓對方看見真實的自己，也是一種愛的表現；許多人都很期待看見戀人自然的一面，《星座好朋友》就針對12星座男，整理出他們「現出原形」的時間點和行為，一起來看看。

牡羊男
本性容易得意忘形的牡羊男其實很可愛，雖然在戀愛時他們都會提醒自己要注意形象，可是一投入戀愛就把這些規矩全忘了，大概只要戀愛幾天後就會開始自然地說話，還可能不小心流露粗魯的一面，不過喜歡的人就會知道這只是他們表現心情的一種方式。

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金牛男
金牛男談戀愛會非常認真，不會試試看就交往，所以這樣慎重看待感情的他們，也會希望一直展現最佳一面給戀人看，而且毅力驚人的金牛男，很可能會長達五、六年都沒鬆懈，要等到感情穩定了才會流露真性情。

雙子男
雙子男覺得偽裝出來就不是真實的自己，相處起來反而彆扭放不開，加上其實雙子男個性很急，一開始還能裝一下，但頂多一個月，他們就會開始不耐煩，想做回原本的自己；而且他們還很放得開，如果另一半沒辦法接受真實的自己，那不要也罷。

巨蟹男
面對愛情，巨蟹男很需要安全感，即使兩人已經順利交往了，他們也總是擔心自己會因為說錯話或是有哪裡做得不夠好，而讓戀人嫌棄，所以巨蟹男至少要等穩定交往兩三年之後，才有勇氣展露一些真實模樣。

獅子男
性格豪爽外向的獅子男，本來就很難隱藏自己的樣子，可是為了讓戀人認為自己是成熟穩重的人，他們會選擇收起原有的個性，盡量展現大人樣，但這對獅子男來說有點辛苦，所以差不多交往三個月後他們就會釋放本性，讓另一半試著習慣。

處女男
處女男其實不論是面對戀人還是家人朋友，都會有一些隱藏，戀人以為自己能看到他們的全部，但處女男已習慣讓自己看起來完美，所以他們永遠也不會暴露本性，不過這不代表他們在欺騙，處女男表現出來的還是真正的他──一個追求完美的他。

天秤男
形象一向優雅得體的天秤男，其實本性超級懶，如果能把一切都交給別人搞定，根本求之不得，所以雖然當他們談戀愛時候會變得特別勤快，主動做很多事情，但是這樣子也只能撐個半年，很快天秤男就會恢復本性開始發懶了。

天蠍男
兩人曖昧時，天蠍男的神秘總是讓對方看不透、猜不著，讓戀人老是心癢癢，但是交往之後，天蠍男的反應可是會讓人嚇掉下巴，因為大概交往一小時他們就選擇放飛自我、露出所有的真面目了，雖然會讓另一半措手不及，不過這也是他們可愛的反差萌。

射手男
射手男喜歡對方的表現就是，會在戀人面前把自己的優點和特長慢慢展示出來，讓對方愈來愈喜歡自己，但其實射手男覺得另一半應該連自己的缺點都要接納才對，所以差不多交往兩個月後，就會開始回到自己原本的樣子。

魔羯男
個性很ㄍㄧㄥ的魔羯男，特別注重自己的形象，在喜歡的人面前希望能一直都是很好的印象，交往談戀愛時魔羯男還是會很克制自己，盡力呈現好的一面，所以很難見到他太自然的舉動，大概要等到步入婚姻才有機會看到他們的本性。

水瓶男
水瓶男很懂得欣賞自己，他認為真實的自己就足夠優秀，所以就算是談戀愛時也不會太過隱藏自己，而是會用自己原本的樣貌應對，如果對方因此嫌棄，他認為那是對方沒有眼光，當然也就沒有在一起的必要。

雙魚男
在外人面前總是溫柔如水的雙魚男，其實會把情緒化的一面帶給親密的另一半，有時還會對戀人莫名其妙發火，所以當雙魚男真的認定對方之後，對方才有可能看見雙魚男露出不耐煩的那一面，不過這也容易讓戀人傻眼、覺得他是不是變了。

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