「體感-1度」爆冷區域曝　鄭明典示警：分裂高壓出海！

▲鄭明典提醒，「分裂高壓」偏南出海。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

今年入冬首波寒流將於周三報到，平地最低溫預估下探5度。中央氣象局長鄭明典提醒，屆時沿海空曠地區可能會出現「很低」的體感溫度。根據預報，桃園市觀音區體感溫度竟下探零下1度。

鄭明典26日在臉書發文，貼出跨年當晚8時的地面天氣圖，提到「分裂高壓」偏南出海。他解釋，高壓偏南出海，台灣受「西北流」影響，氣溫低同時會相對偏乾；乾冷的天氣加上強風，體感溫度會「偏低」很多。

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▼氣象局預報，桃園市觀音區周三晚間到跨年晚間，體感溫度竟是零下1度。（圖／翻攝鄭明典臉書）

鄭明典表示，預報上沿海空曠地區可能會出現「很低」的體感溫度，但是，體感溫度最重要的條件之一是「強風」，所以這個體感溫度是很有針對性，是針對在空曠的強風區活動的人做的提醒；風速低，體感溫度就不會那麼低。根據他貼出的桃園市觀音區氣象預報，預估周三晚間到跨年晚間，體感溫度竟是零下1度。

吳聖宇在臉書提醒，周二晚起到周三開始，預期中的寒流冷空氣將南下，由北往南溫度有明顯下降機會，初步來看溫度降幅會相當大，到了周四、周五中北部、東北部空曠地區低溫可能降到5、6度左右，甚至周四白天高溫也可能被壓到只有10度出頭，將是相當顯著的一波降溫。他提醒跨年夜到元旦有計畫外出的朋友，要有遇到非常寒冷低溫的心理準備。