　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

台青西遊記／可米小子受傷大轉型　西進苦讀「搖滾牙醫」10年磨一劍

記者任以芳／成都報導

十多年前，男孩團體「可米小子」在台灣紅極一時，主唱許君豪憑藉帥氣外型和溫柔嗓音在演藝圈闖出名氣。結果，一場車禍徹底改變他的人生，刺激許君豪決定重拾課本考牙醫，親友們曾經苦勸「來不及了，別去唸書。」不過，他依然堅持方向，遠赴成都展開五年異鄉求學之旅，畢業那年拿到證書，許君豪甚至感動的落下男兒淚。如今，昔日偶像從「搖滾小子變成搖滾牙醫」，「堅持與包容」的人生座右銘，造就許君豪十年磨一劍決心與勇氣。

▲▼成都、許君豪、牙醫、可米小子。（圖／記者任以芳攝）

▲「可米小子」主唱許君豪西進到成都發展多年。（圖／記者任以芳攝）

「嘴巴張大不要緊張，再一下就好喔。」輕聲細語說話牙醫許君豪，即使戴上口罩還是遮不住明星光環，還被病人誇獎是「成都最帥牙醫」。回顧17年前，許君豪是台下千萬少女著迷的偶像明星，原本以為演藝圈就是最好發展道路，老天爺卻給他更嚴格的考驗與選擇。

▲▼ 成都、可米小子、許君豪、牙醫。（圖／記者任以芳攝）

▲ 可米小子主唱許君豪轉換跑道從事牙醫工作。（圖／記者任以芳攝）

那些年的搖滾人生，2002年出道的許君豪迅速在演藝圈走紅，回憶當時「可米小子真的很紅，網絡沒有那麼發達，唱片業十分鼎盛時期，那時候在演藝圈的不管是唱歌、演戲都安排好好的。」結果，2004年許君豪因為彩排春節特別節目，從高處摔落受傷，從此徹底改變人生所有規劃和希望。

▲▼成都、許君豪、牙醫、可米小子。（圖／記者任以芳攝）

▲放棄演藝事業考牙醫，曾讓許君豪內心掙扎許久。（圖／記者任以芳攝） 

談到那段人生低潮期，許君豪內心真的很難接受，覺得為什麼會發生這樣的事，工作也被迫停擺休養一年多。這段期間，身為牙醫世家的他開始思考唸書的可能性，也多次反自己是否捨得放下熱愛的演藝工作？

最後，親友的態度成為下定決心的關鍵。那時很多人看不好，親戚曾經說，「不要選擇讀書，可能來不及了，記憶力可能都不好。」外界越是這樣，個性好強的許君豪更堅定信念，加上父親的支持，許君豪下定決心轉型踏上牙醫之路。

▲▼成都、許君豪、可米小子、牙醫。（圖／許君豪提供）

▲成都求學的「明星學生」生活，讓許君豪印象深刻。（圖／許君豪提供）

不過，20多歲要重拾書本考試，真的不容易，經過一年時間準備、收集資料，許君豪終於順利考上成都四川大學華西口腔醫學院，牙醫養成之路考驗重重。許君豪說，「當時年紀比同學大一點，入學之後有很多不適應的地方，制度上不一樣，尤其是簡體字，初期常常會寫錯字後來才習慣。」當年，他花很多時間熟悉成都環境和方言，將近快半年時間才慢慢融入當地生活。

即使離開演藝圈，自帶流量的許君豪成為「明星學生」，上課、打球運動都會有學生來偷看「偶像」，甚至連教授也被圈粉。曾有實習指導教授跟他說，「把口罩拿下來給我看看。」有時候偷開一下綠燈，透露考試幾個重點項目，成為他求學過程中小小優勢。

▲▼成都、許君豪、可米小子、牙醫。（圖／許君豪提供）

▲為了專心學習，許君豪長達五年時間留好整理的「小平頭」。（圖／許君豪提供）

但回歸學習道路上，許君豪深知一切要靠自己，為了不分心，他刻意留最好整理的「小平頭」，經過五年異鄉苦讀，終於從醫學院畢業。許居豪回憶，「拿到執照那一刻，我真的哭，而且是大哭！那天我家人特地都去恭喜。」畢業後他繼續深造，考上德國明斯特大學齒顎矯正攻讀碩士，學成歸國後，因為「零經驗」到父親牙醫診所實習快三年時間，前前後後，十年磨一劍，終於利劍要出鞘了！

▲▼成都、許君豪、牙醫、可米小子。（圖／記者任以芳攝）

考量人脈和朋友都在成都，許君豪在當地開了第一間牙醫診所。回想剛開業時遇到不少有趣事情，病人找許君豪看牙，有人嘴張開到發抖，原來對方是超級粉絲。還有粉絲要求，「我學生時代都是聽你歌長大的，可不可以唱兩句來聽聽」；還有些粉絲覺得來看牙賺到了，「聽到醫生台灣口音，覺得很像在看台灣偶像劇。」

▲▼成都、許君豪、牙醫、可米小子。（圖／記者任以芳攝）

▲成都晉升大陸新一線城市，外國商旅客越來越多。（圖／記者任以芳 攝）

歷經看牙趣事，許君豪現在的合作夥伴黃信傑也是台灣人，他認為「台籍醫生優勢，除了親切問診風格，溝通細節也很重要，必須對病人前中後治療負責態度。」如今開業快四年，診所服務也十分國際化，經常有外國客人預約，快速打出知名度，不畏今年疫情影響，許君豪年底拓展第二家牙醫診所，引進最新設備提升醫療服務，必須跟上成都快速變遷腳步。

16年變化下來，成都已經演變人口2千多萬的新一線城市，許君豪親眼見證這座城市飛速發展，有如第二家鄉。分享多年西進經驗，他鼓勵年輕人，「如果想到大陸創業，必須先搞清楚每個地方文化市場取向，相關法令規範，再去選對自己想要方向發展。」

這麽多年下來，是否曾經想過回到演藝圈？許君豪說，「有想過，現在正用另外一個方式實現熱愛唱歌夢想。」現在他在成都找到幾位志同道合的台灣青年，大家一起組「台客搖滾樂團」也是思想之情。

▼許君豪組「台客搖滾」樂團。（圖／記者任以芳 攝）

▲▼成都、許君豪、牙醫、可米小子。（圖／記者任以芳攝）

▲▼成都、許君豪、牙醫、可米小子。（圖／記者任以芳攝）

▲從偶像轉換跑道變牙醫，許君豪深刻感受「十年磨一劍」的複雜心情。（圖／記者任以芳 攝）

回想當年搖滾小子變成搖滾牙醫的心路歷程，許君豪想起一段往事，曾有演藝圈老前輩說「人生的舞台有很多種，到哪一個舞台發光的時候你都不知道，但是必須準備。」經歷這段歲月，終於深刻體會台下十年功，台上一分鐘的感慨，而「包容與堅持」的座右銘也讓許君豪今後看更廣，走得更遠。

▼許君豪的牙醫團隊，右後一是台灣合夥人黃信傑。（圖／記者任以芳 攝）

▲▼成都、許君豪、牙醫、可米小子。（圖／記者任以芳攝）

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台青西遊記／可米小子受傷大轉型　西進苦讀「搖滾牙醫」10年磨一劍

84歲超級傳染者！香港聯合醫院小型爆發　共11病人、4醫護染疫

學生妹翻牆遭「扒光裙子」涼了！聖誕節翹課慘摔　32秒青春片瘋傳

內蒙急凍！雪地探出「7個羊腦袋」　牧民路過神救援

黑龍江前省長王文濤出任陸商務部長　接替年屆65歲鍾山

陸修刑法規範未成年人　滿12歲犯殺人罪應負刑事責任

深圳開放三類出國人員「免費打疫苗」　下周起實施

影／壓路機馬路上輾人！修路工「捲入滾輪」爆頭慘死

陸明年兩會正常於北京召開　政協3月4日、人大3月5日

點外送被嚇到「先兆流產」　人妻暴怒開炮！結局風向大逆轉

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜　每桌6折賣補貼...老闆：損失8萬

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

17年來最冷跨年夜！台北氣溫打破2004年低溫紀錄

台青西遊記／可米小子受傷大轉型　西進苦讀「搖滾牙醫」10年磨一劍

84歲超級傳染者！香港聯合醫院小型爆發　共11病人、4醫護染疫

學生妹翻牆遭「扒光裙子」涼了！聖誕節翹課慘摔　32秒青春片瘋傳

內蒙急凍！雪地探出「7個羊腦袋」　牧民路過神救援

黑龍江前省長王文濤出任陸商務部長　接替年屆65歲鍾山

陸修刑法規範未成年人　滿12歲犯殺人罪應負刑事責任

深圳開放三類出國人員「免費打疫苗」　下周起實施

影／壓路機馬路上輾人！修路工「捲入滾輪」爆頭慘死

陸明年兩會正常於北京召開　政協3月4日、人大3月5日

點外送被嚇到「先兆流產」　人妻暴怒開炮！結局風向大逆轉

藍營走上街頭！　號召22縣市議會黨團成員「連署反萊豬」拚50萬份

《上流戰爭》金素妍與李智雅「暗黑高級美」！　撩男必備深V、蕾絲西裝

英超／兵工廠贏了！近8輪首勝　3比1擊退僅3射正的切爾西

華航載120名倫敦旅客「今晚抵台」！堵變種病毒入侵　祭最嚴防疫

寒流「冰封全台」凍36小時！跨年天氣出爐嘉義以北5度　今雨一波

西班牙首現「新變種病毒株」4人確診！　同天輝瑞疫苗送到

全球突破8000萬例！　日本「連2天創紀錄」單日暴增逾3881人染疫

過度使用社群軟體跟「寂寞」有關！女為自拍PO臉書1分鐘後慘死

台青西遊記／可米小子受傷大轉型　西進苦讀「搖滾牙醫」10年磨一劍

楊丞琳「帥美新髮型」曝光...網全推爆！　花9小時哀嚎：屁股要爛了

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

大陸熱門新聞

學生妹翻牆遭扒光裙子　32秒青春片瘋傳

女大生2小時賺1個月生活費　包養內幕逼退3年男友

25歲房仲爬上嫂子床　暴怒勒死她

壓路機馬路上輾人！修路工爆頭慘死

84歲超級傳染者！香港聯合醫院小型爆發

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

陸「福平鐵路」正式運營

可米小子主唱西進苦讀　「搖滾牙醫」10年磨一劍

學妹聖誕送粉紅勞斯萊斯！23歲男大生成勝利組

雪地挖出7隻羊　陸網笑：毛衣廣告

8年男友偷吃按摩店女員工！她不堪小三侮辱跳樓亡

首次見面就上床！女友身分曝光他崩潰

點外送被嚇到先兆流產　網：都有錯

男童遭同學推落上鋪　驚悚畫面曝

更多熱門

相關新聞

刷完牙先別急著漱口！醫揭1關鍵證實「沒有錯」

刷完牙先別急著漱口！醫揭1關鍵證實「沒有錯」

每天睡前和起床刷牙是必須的，但「刷牙後是否需要漱口？」有兩派說法。一派認為刷牙不用漱口，因為大部分牙膏含氟，可以強化琺瑯質，預防細菌，因此只要吐掉泡沫即可；另一派則認為牙膏留在嘴巴可能會中毒。對此，曹皓崴表示，「2種說法都沒錯」，但重點在還是在清潔，才能有效預防蛀牙。

國小肄業男無照當牙醫！看診1年才被抓包　

國小肄業男無照當牙醫！看診1年才被抓包　

南京祿口機場告示牌「拒」成都人入境？　

南京祿口機場告示牌「拒」成都人入境？　

中國日增13例確診　2本土無症狀

中國日增13例確診　2本土無症狀

成都「轉場皇后」被肉搜罵翻　本尊發文自清

成都「轉場皇后」被肉搜罵翻　本尊發文自清

關鍵字：

成都可米小子許君豪黃信傑牙醫

讀者迴響

熱門新聞

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

日本研擬「禁止外國人入境」到1月底為止

即／台大女宿起火　女學生倉皇逃出1樓

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

西門街頭公開徵友　吊嘎妹蹲坐找乾爹

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

史上最貴訂單曝光！1份晚餐近2萬

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

4人無菜單料理吃7000怒公審　主廚回應

有片！「部長妳的奶好兇」　議員開會緊盯豪乳

小二童想喝可樂　遭拒嗆：沒錢幹嘛生我

日本宣布鎖國禁外國人入境　台網友5字推爆

《鬼滅》原唱LiSA無預警「現身新北」粉叫瘋

母子上吊雙亡　遺體懸掛殯儀館入口

「大腸長到心臟」　最高17天沒嗯嗯

更多

最夯影音

更多
梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！
23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面