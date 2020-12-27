台青西遊記／可米小子受傷大轉型　西進苦讀「搖滾牙醫」10年磨一劍

記者任以芳／成都報導

十多年前，男孩團體「可米小子」在台灣紅極一時，主唱許君豪憑藉帥氣外型和溫柔嗓音在演藝圈闖出名氣。結果，一場車禍徹底改變他的人生，刺激許君豪決定重拾課本考牙醫，親友們曾經苦勸「來不及了，別去唸書。」不過，他依然堅持方向，遠赴成都展開五年異鄉求學之旅，畢業那年拿到證書，許君豪甚至感動的落下男兒淚。如今，昔日偶像從「搖滾小子變成搖滾牙醫」，「堅持與包容」的人生座右銘，造就許君豪十年磨一劍決心與勇氣。

▲「可米小子」主唱許君豪西進到成都發展多年。（圖／記者任以芳攝）

「嘴巴張大不要緊張，再一下就好喔。」輕聲細語說話牙醫許君豪，即使戴上口罩還是遮不住明星光環，還被病人誇獎是「成都最帥牙醫」。回顧17年前，許君豪是台下千萬少女著迷的偶像明星，原本以為演藝圈就是最好發展道路，老天爺卻給他更嚴格的考驗與選擇。

▲ 可米小子主唱許君豪轉換跑道從事牙醫工作。（圖／記者任以芳攝）

那些年的搖滾人生，2002年出道的許君豪迅速在演藝圈走紅，回憶當時「可米小子真的很紅，網絡沒有那麼發達，唱片業十分鼎盛時期，那時候在演藝圈的不管是唱歌、演戲都安排好好的。」結果，2004年許君豪因為彩排春節特別節目，從高處摔落受傷，從此徹底改變人生所有規劃和希望。

▲放棄演藝事業考牙醫，曾讓許君豪內心掙扎許久。（圖／記者任以芳攝）

談到那段人生低潮期，許君豪內心真的很難接受，覺得為什麼會發生這樣的事，工作也被迫停擺休養一年多。這段期間，身為牙醫世家的他開始思考唸書的可能性，也多次反自己是否捨得放下熱愛的演藝工作？

最後，親友的態度成為下定決心的關鍵。那時很多人看不好，親戚曾經說，「不要選擇讀書，可能來不及了，記憶力可能都不好。」外界越是這樣，個性好強的許君豪更堅定信念，加上父親的支持，許君豪下定決心轉型踏上牙醫之路。

▲成都求學的「明星學生」生活，讓許君豪印象深刻。（圖／許君豪提供）

不過，20多歲要重拾書本考試，真的不容易，經過一年時間準備、收集資料，許君豪終於順利考上成都四川大學華西口腔醫學院，牙醫養成之路考驗重重。許君豪說，「當時年紀比同學大一點，入學之後有很多不適應的地方，制度上不一樣，尤其是簡體字，初期常常會寫錯字後來才習慣。」當年，他花很多時間熟悉成都環境和方言，將近快半年時間才慢慢融入當地生活。

即使離開演藝圈，自帶流量的許君豪成為「明星學生」，上課、打球運動都會有學生來偷看「偶像」，甚至連教授也被圈粉。曾有實習指導教授跟他說，「把口罩拿下來給我看看。」有時候偷開一下綠燈，透露考試幾個重點項目，成為他求學過程中小小優勢。

▲為了專心學習，許君豪長達五年時間留好整理的「小平頭」。（圖／許君豪提供）

但回歸學習道路上，許君豪深知一切要靠自己，為了不分心，他刻意留最好整理的「小平頭」，經過五年異鄉苦讀，終於從醫學院畢業。許居豪回憶，「拿到執照那一刻，我真的哭，而且是大哭！那天我家人特地都去恭喜。」畢業後他繼續深造，考上德國明斯特大學齒顎矯正攻讀碩士，學成歸國後，因為「零經驗」到父親牙醫診所實習快三年時間，前前後後，十年磨一劍，終於利劍要出鞘了！

考量人脈和朋友都在成都，許君豪在當地開了第一間牙醫診所。回想剛開業時遇到不少有趣事情，病人找許君豪看牙，有人嘴張開到發抖，原來對方是超級粉絲。還有粉絲要求，「我學生時代都是聽你歌長大的，可不可以唱兩句來聽聽」；還有些粉絲覺得來看牙賺到了，「聽到醫生台灣口音，覺得很像在看台灣偶像劇。」

▲成都晉升大陸新一線城市，外國商旅客越來越多。（圖／記者任以芳 攝）

歷經看牙趣事，許君豪現在的合作夥伴黃信傑也是台灣人，他認為「台籍醫生優勢，除了親切問診風格，溝通細節也很重要，必須對病人前中後治療負責態度。」如今開業快四年，診所服務也十分國際化，經常有外國客人預約，快速打出知名度，不畏今年疫情影響，許君豪年底拓展第二家牙醫診所，引進最新設備提升醫療服務，必須跟上成都快速變遷腳步。

16年變化下來，成都已經演變人口2千多萬的新一線城市，許君豪親眼見證這座城市飛速發展，有如第二家鄉。分享多年西進經驗，他鼓勵年輕人，「如果想到大陸創業，必須先搞清楚每個地方文化市場取向，相關法令規範，再去選對自己想要方向發展。」

這麽多年下來，是否曾經想過回到演藝圈？許君豪說，「有想過，現在正用另外一個方式實現熱愛唱歌夢想。」現在他在成都找到幾位志同道合的台灣青年，大家一起組「台客搖滾樂團」也是思想之情。

▼許君豪組「台客搖滾」樂團。（圖／記者任以芳 攝）

▲從偶像轉換跑道變牙醫，許君豪深刻感受「十年磨一劍」的複雜心情。（圖／記者任以芳 攝）

回想當年搖滾小子變成搖滾牙醫的心路歷程，許君豪想起一段往事，曾有演藝圈老前輩說「人生的舞台有很多種，到哪一個舞台發光的時候你都不知道，但是必須準備。」經歷這段歲月，終於深刻體會台下十年功，台上一分鐘的感慨，而「包容與堅持」的座右銘也讓許君豪今後看更廣，走得更遠。

▼許君豪的牙醫團隊，右後一是台灣合夥人黃信傑。（圖／記者任以芳 攝）