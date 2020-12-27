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2020觀光慘年！出國玩成夢想　衝國旅反迎「國5連塞32小時」惡夢

▲▼觀光客,觀光,國旅,旅遊,旅客,出遊,南投,清境農場。（圖／記者李宜秦攝）

▲今年國旅爆發，然而對於旅行社或北台灣飯店業者而言，並無助益。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

2020年受到新冠肺炎肆虐，成為了有史以來觀光業最慘的一年，不只2030年2000萬人次的國際觀光客目標泡湯，觀光發展基金又零收入支出多導致見底，最終只能依靠舉債因應。疫情下國旅雖因而盛行，卻讓國道車流量面臨危機，交通部長林佳龍呼籲「做聰明用路人」被罵爆，對觀光業而言，可說是曲折不斷的一年。

2019年觀光業在國際觀光市場上有多項突破，包括國際旅客達1184萬人次創新高、日本觀光客突破200萬大關等，原以為2020年能有進一步成長，卻因新冠肺炎爆發全都亂了套，從今年初起祭出關閉國境、禁止團客入境、入境者需隔離等手段，國際觀光市場等於全數泡湯。

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為了協助觀光業者度過難關，交通部陸續推出紓困振興方案，不只補助業者薪資，也提供培訓機會，給予上課補貼，另外也祭出國旅補助方案，如安心旅遊、冬季平日團遊、春節孝親專案等補助，也因此零收入的觀光發展基金逐漸見底。

▲▼新冠肺炎疫情未見降溫,桃園機場持續加強邊境管制,國際線航班大多取消,機場內十分冷清,防疫,口罩,出境,入境,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,武漢肺炎,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲▼出入境旅客幾乎歸零，導致觀光發展基金收入也歸零。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新冠肺炎疫情未見降溫,桃園機場持續加強邊境管制,國際線航班大多取消,機場內十分冷清,防疫,口罩,出境,入境,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,武漢肺炎,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

觀光基金收入來源為旅客離境繳交的機場服務費500元，其中250元為觀光發展基金，250元屬於機場公司所得，今年因出入境旅客幾乎歸零，基金收入跟著歸零，觀光局證實，今明兩年的觀光發展基金恐只有16到35億，較原定目標減收93到112億元，因此將爭取國庫撥補與舉債方式籌措，這也是21年來首度舉債。

不過所幸我國防疫成果良好，因此今年國旅蓬勃發展，加上國旅補助，讓許多悶壞了的民眾紛紛外出國旅，然而卻因此擠爆國道，今年端午連假國5連塞32小時，交通部長林佳龍呼籲「做聰明用路人」引發民怨，交通部在中秋連假祭出多樣疏運新招，如國5匝道封閉、高乘載時間延長、增加國道免收費時段、提供國道路況播報直播等，才成功解決國道塞車惡夢。

▲▼10月1日中秋連假第一天，國道三號土城樹林鶯歌路段車流。（圖／記者呂佳賢攝）

▲受到國旅爆發影響，今年端午連假國5連塞32小時，交通部中秋連假因此祭出多樣疏運新招，成功緩解塞車。（圖／記者呂佳賢攝）

然而雖然國旅爆發，對於專做出入境業務的旅行社或北台灣飯店而言並無幫助，據觀光局統計，今年截至10月底旅行業停業家數共71家，去年同期則為37家，今年停業家數已幾乎是去年2倍。另外還有「隱性停業」的業者，僅是裁撤人員、暫時歇業，也都是疫情下被衝擊的受害者。

展望2021觀光市場，國際觀光市場短期內恐仍無法復甦，觀光發展基金也已見底，短時間難以推動國旅補助方案，為讓觀光從業人員有錢領，林佳龍表示，正與勞動部洽談，盼倚靠勞動基金協助觀光業，預計將由交通部提出專案，讓旅遊業員工進行充電培訓，將以專班方式上課，即使沒有收入也可領取補助，預計於紓困方案12月底結束後、明年1月接連推出。

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