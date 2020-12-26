「醫療富少」神隱38hrs...現身警局　扯車速50公里：當時心悸頭昏

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子在平安夜從信義區巷弄開著瑪莎拉蒂，違規左轉自撞分隔島，最後落跑還找人頂包，該名富少也在26日晚上8時許到信義分局說明，但卻自稱「心悸、頭昏」，所以才會離開返家休息。

警方調查，一輛新車要價約758萬元的瑪莎拉蒂雙門轎跑車GranTurismo，在聖誕節凌晨6時許，從基隆路巷弄違規左轉松隆路，整台車直接撞斷燈桿後卡在分隔島，警消到場發現，整台瑪莎拉蒂車頭幾乎半毀。

▲瑪莎拉蒂違規撞上分隔島，王男身份也被爆出是醫療富少，到案後扯當時心悸頭昏。（圖／記者邱中岳攝）

但車禍後卻爆出25歲的竺姓男子出面頂包，被警方打臉之後，發現25歲的王姓男子才是真正駕駛，但神隱38小時後，在26日晚上8時許，現身信義分局交通分隊說明。

王姓男子向警方表示，當時沒有喝酒，且車速只有50公里，並沒有超速，僅稱當時因為「心悸、頭昏」，所以才會撞上分隔島，案發後因為不舒服回家休息。

王男還說，當天並沒有找人頂包，只是因身體不適返家休息，所以請2名朋友到場協助將車子移置，簡單說明後也離開信義交通分隊，交通分隊將後續對王男「肇事逃逸」部分進行裁罰。

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