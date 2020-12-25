25歲富少開「瑪莎拉蒂撞分隔島」後逃跑失蹤　扯找朋友頂罪

▲瑪莎拉蒂自撞路中分隔島，車頭嚴重破損。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺、葉國吏／台北報導

台北市一名男子平安夜狂歡後，25日清晨6時許駕駛瑪莎拉蒂從基隆路一段101巷開出，疑似左轉時沒注意到松隆路中分隔島，整輛車直接撞斷路燈桿後卡在分隔島上，所幸車上2人並無受傷，但新車價約758萬元的瑪莎拉蒂GranTurismo卻嚴重受損，車頭破裂近乎半毀。跨張的是，駕駛肇事後先行離開，目前呈現失聯狀態，警方正積極聯繫中，以釐清事故原因。

據了解，25歲的男子開著瑪莎拉蒂雙門轎跑車GranTurismo，從巷內開出準備左轉接松隆路，卻疑似恍神未注意路中有分隔島，直接左轉撞斷路中路燈，整輛車車頭嚴重破損。男子肇事後與1名男性乘客自行下車，僅受驚嚇並無受傷。

警方獲報後抵達現場，發現2人，其中1人自稱是駕駛，帶回分隊才坦承是駕駛朋友，據他供稱車子是王姓男子（25歲）駕駛，車子是登記在王男媽媽名下。警方目前聯絡到王男父親，王父說他現在也聯繫不到兒子。

▲路燈被撞斷後橫倒路中。（圖／記者游宗樺攝）

附近民眾表示，當時有聽到車輛高速過彎的聲音，不久傳出「碰！」一聲巨響，就看到藍色的瑪莎拉蒂卡在分隔島上，車頭處有一根路燈桿倒下，地面布滿車體與路燈碎片，於是立即報警處理。警方到場後，發現肇事駕駛先行離開，正聯絡車主，並調閱監視器畫面，將進一步酒測以釐清事故原因及肇事責任。

▲警方將肇事駕駛友人帶回調查釐清事故原因。（圖／記者游宗樺攝）

Maserati GranTurismo Sport 資料

新車價：約758萬元

車身型式：雙門轎跑車

動力型式：汽油

引擎型式：自然進氣, V型8缸, DOHC雙凸輪軸, 32氣門

排氣量：4691cc

最大馬力：460hp@7000rpm

最大扭力：53.0kgm@4750rpm

壓縮比：11.25

驅動型式：後輪驅動

變速系統：6速手自排

煞車型式：前後碟煞