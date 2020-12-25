瑪莎拉蒂撞分隔島！駕駛起底是「顯微鏡富二代」…鄰居一聽嘆氣

▲瑪莎拉蒂自撞路中分隔島，絕版跑車撞得面目全非。（圖／記者游宗樺攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市信義區25日清晨6點發生車禍，一輛瑪莎拉蒂跑車撞斷路燈燈桿，卡在分隔島中間，總價758萬的絕版跑車撞得面目全非。當時駕駛車輛的是25歲王姓男子，王男是富二代，家中經營顯微鏡產業，車輛登記在媽媽名下，還被鄰居爆料「常在這一帶飆車」，行為早就讓人看不下去。

王男25日清晨6點開車從基隆路一段101巷出發，不過左轉時疑似沒注意到松隆路的中央分隔島，整輛車開了上去，撞斷路燈燈桿，車子也嚴重受損，車頭幾乎半毀。

警方接獲報案，前往現場調查，還有名竺姓男子坦承開車撞分隔島，經過詳細偵訊，才知道竺男根本就是頂替王男。後續警方打給王姓男子，對方坦承肇事，但進一步追問時，直接被王男掛斷電話，後續聯絡不到人，若持續沒有回應，會依照肇事逃逸，要求王男到案說明。

▼這輛跑車總價至少要758萬，如今卻撞得面目全非。（圖／記者游宗樺攝）



根據《東森新聞》報導，王男家中從事顯微鏡精密儀器買賣，時常在社交媒體上分享戴墨鏡、上酒吧的照片，看得出家境十分優渥，要價758萬的瑪莎拉蒂超跑則是掛在父母名下。

附近鄰居得知事件，也出面說明，王男從新車購入後，每天都會在附近飆車，「第一天就在那邊轟轟轟，在我們這巷子在那飆來飆去」，看得出鄰居十分頭疼。

▼瑪莎拉蒂自撞路中分隔島，現場還有人頂替。（圖／記者游宗樺攝）



警方25日前往王男家中找人，但依然沒有找到人，詳細事發原因為何，還要進一步釐清。

而這輛新車價要價758萬的跑車，是瑪莎拉蒂的「GranTurismo Sport」跑車，目前已經絕版，此次出車禍撞得面目全非，讓愛車人士不禁搖頭嘆息。

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Maserati GranTurismo Sport 資料

新車價：約758萬元

車身型式：雙門轎跑車

動力型式：汽油

引擎型式：自然進氣, V型8缸, DOHC雙凸輪軸, 32氣門

排氣量：4691cc

最大馬力：460hp@7000rpm

最大扭力：53.0kgm@4750rpm

壓縮比：11.25

驅動型式：後輪驅動

變速系統：6速手自排

煞車型式：前後碟煞