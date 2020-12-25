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社會 社會焦點 保障人權

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！25歲富少身分曝　囂張掛斷警電話

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子在平安夜開車從信義區巷弄內違規左轉，整台車直接撞上分隔島，警方到場後1名男子「坦承」駕車肇事，但警方詢問後發現根本就是「頂包」，最後電話通知車主兒子，對方一開始坦承肇事，警方追問為何離開，車主兒子卻掛電話置之不理。

警方調查，一輛新車要價約758萬元的瑪莎拉蒂雙門轎跑車GranTurismo，在聖誕節凌晨6時許，從基隆路巷弄違規左轉松隆路，整台車直接撞斷燈桿後卡在分隔島，警消到場發現，整台瑪莎拉蒂車頭幾乎半毀，現場有2名男子在場。

▲▼瑪莎拉蒂自撞路中分隔島。（圖／記者游宗樺攝）

▲瑪莎拉蒂違規左轉撞上分隔島，卻爆出頂包被警方戳破。（圖／記者游宗樺攝）

警方指出，當時25歲的竺姓男子與另名友人在場，竺男在事發現場坦承「駕車」，警方將竺男帶回警所偵訊，但沒想到竺男供詞不一，原本車子是違規左轉松隆路撞上分隔島，但竺卻辯稱是直行松隆路撞上。

最後警方對竺男曉以大義，竺男才坦承當時開車的是，早已離開現場的25歲王姓男子，警方事後查出，該輛瑪莎拉蒂雙門轎跑車，為王姓男子父親所有，透過王父連繫兒子，但警方打電話給王希望到案說明，王的回答讓警方吃閉門羹。

▲▼瑪莎拉蒂駕駛違規左轉撞上分隔島，警方致電逃逸駕駛卻慘被掛電話。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲瑪莎拉蒂駕駛違規左轉撞上分隔島，警方致電逃逸駕駛卻慘被掛電話。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方聯繫王姓男子父親，最後打給王，起初王接起電話坦承有肇事，但警方繼續追問後，王姓男子竟然直接掛警方電話，隨後就不再接電話，警方也將持續連繫，如沒回應也將依肇事逃逸發通知書，請王男到案說明。

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