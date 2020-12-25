瑪莎拉蒂違規撞分隔島　肇事男找人頂包...「醫療富少」身份曝光

▲瑪莎拉蒂違規自撞分隔島，遭人起底身份竟是「醫療富少」（圖／翻攝畫面）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子在平安夜從信義區巷弄開著父親的瑪莎拉蒂，違規左轉自撞分隔島，最後落跑還找人頂包，警方事後聯繫該男還被掛電話，據聞該名男子更被起底是名「富少」，父親則是專營醫療設備等耗材。

警方調查，一輛新車要價約758萬元的瑪莎拉蒂雙門轎跑車GranTurismo，在聖誕節凌晨6時許，從基隆路巷弄違規左轉松隆路，整台車直接撞斷燈桿後卡在分隔島，警消到場發現，整台瑪莎拉蒂車頭幾乎半毀，現場有2名男子在場。

▲瑪莎拉蒂自撞路中分隔島。（圖／記者游宗樺攝）



警方指出，當時25歲的竺姓男子與另名友人在場，竺男在事發現場坦承「駕車」，警方將竺男帶回警所偵訊，但沒想到竺男供詞不一，原本車子是違規左轉松隆路撞上分隔島，但竺卻辯稱是直行松隆路撞上。

▲瑪莎拉蒂違規撞上分隔島，除了王男身份曝光，王父也遭爆出是專做醫療器材的公司負責人。（圖／記者游宗樺攝）



最後警方對竺男曉以大義，竺男才坦承當時開車的是自己，早已離開現場的25歲王姓男子，警方事後查出，該輛瑪莎拉蒂雙門轎跑車，為王姓男子父親所有，透過王父連繫兒子，但警方打電話給王希望到案說明，王的回答讓警方吃閉門羹。

據了解，王男臉書也被人起底曝光，王男臉書更貼出豪車買賣的文章，但事後臉書也關閉，更有消息指出，王男父親疑似專門經營實驗室的實驗配套裝備，還有各類組織切片電顯等相關產品。

▲瑪莎拉蒂自撞路中分隔島。（圖／記者游宗樺攝）



王男父親的公司主要從事醫療設備、試劑以及耗材，從2007年開始經營，但兒子肇事逃逸還找人頂包後，疑似王的父母臉書也都陸續關閉，但王男目前並未到案，無法確定是否就是王男一家人。

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