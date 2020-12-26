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快訊／共機本月第16度擾台　運8入侵我西南空域、我空軍廣播驅離

▲▼運8反潛機12月2日擾台。（圖／空軍司令部）

▲運8反潛機擾台。（圖／空軍司令部）

政治中心／台北報導

共機擾台！國防部26日公布最新最新軍事即時動態，1架運8入侵我西南空域，我空軍立即升空應對。根據資料顯示，1架運8反潛機，我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監，這是共機本月第16度擾台。

國防部12月軍事即時動態資料顯示，共機12月累計擾台16次，12月1日運8反潛機1架次、12月2日運8反潛機1架次、12月4日1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、1架運8遠干機，12月5日1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、12月6日運8反潛機1架次、12月7日運8反潛機1架次、12月9日運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次。

12月10日運8遠干機1架次，12月12日運8反潛機1架次，12月15日1架次運8反潛機、1架次運8技術偵察機、12月16日則出動4架次戰機，分別是1架次運8反潛機、1架次運8技術偵察機、1架次運8電偵機、1架次運9通信對抗機，12月20日1架運8反潛機、1架運8遠干機，12月22日1架運8反潛機、1架運8遠干機，12月24日1架運8反潛機、1架運8遠干機，12月25日1架運8反潛機、1架運8技術偵查機，12月26日1架運8反潛機。

▼共機12月26日擾台。（圖／國防部提供）

▲▼共機12月26日擾台。（圖／國防部提供）

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