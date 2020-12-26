蔡英文特任表姐夫吳明鴻升官　江啟臣批：家天下

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對總統蔡英文特任其表姊林美珠的夫婿吳明鴻接任最高行政法院院長，國民黨主席江啟臣26日表示，最高行政法院是主審「政府」與「民眾」的訴訟，此次任命讓人引發「家天下」的專制聯想，是顯而易見的瑕疵。

江啟臣晚間於臉書發文指出，今年5月總統就職前，他以「2020國政挑戰」為題，告訴總統蔡英文國人關心的施政方向。根據國民黨當時調查，蔡政府過去4年的施政，最嚴重的問題就是「司法改革」，在滿分10分的民調中，蔡政府僅得到4.9分。江啟臣批評，這不只是不及格，還是一個死當的分數。

江啟臣表示，蔡總統以出身法律背景自豪，並在2016年曾召開「司法改革國是會議」，洋洋灑灑端出153頁成果報告，但4年後在民眾心中，卻只得到4.96分的死當成績。

江啟臣指出，最高行政法院扮演「終審」的功能，行政法院是處理「民眾」與「政府」間的爭訟事件，對蔡政府而言這是一個敏感的職位，應該由社會可信之公平公正人士擔任，但吳明鴻卻為蔡英文的表姐夫。

「吳明鴻雖經歷完整，但絕非我國唯一人選。」江啟臣說，若任命表姐夫為最高行政法院的院長，難讓民眾信服法院公平公正，讓人引發「家天下」的專制聯想。

江啟臣表示，會讓民眾加深對法院的不信任感，也讓政府多年來投入的人力物力，提升法院形象與司法改革的成果，付諸流水，令人遺憾。蔡總統再如何的努力改革司法，抵不過一個顯而易見的瑕疵，提供公平法院，是總統的憲法職責，也是義務，蔡英文4年的努力只得到「死當」的分數，此次任命總統應該尊重民意，慎重考量。