以為撿到便宜！她開箱驚見「黃白霉斑」噁炸　網轟：清證件套庫存

▲整個外盒上都是霉斑！（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

收到網購的商品後，一定要仔細檢查！一名女網友昨（25日）晚因收到證件套的折價券，便立刻下單購買一組；電商雖隨即出貨，但原PO稍早拿到後，卻發現商品外盒竟滿是霉斑，打開後更誇張，整個證件套「發霉到很糟糕！」照片曝光後，立刻引發熱議，不少網友回應，「這品管也太糟了吧」、「這樣誰還敢買」。

這名女網友在某電商平台社團發文表示，她昨晚收到某知名品牌的證件套折價券後，開心的打開電商APP訂購一組；她先誇讚電商的送貨速度真的很快，但是話鋒一轉，直指「出貨品質都沒在控管嗎？」

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▲證件套帶子的部分也很誇張。（圖／原PO授權使用，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

她PO出商品照片，從畫面明顯可見，證件套的外盒上有好幾個白色霉斑，讓她傻眼直呼「怎麼會給出貨？」她見狀後心想「裡面慘了」，結果打開後不出所料，證件套帶子的部分「整個發霉到很糟糕」，她甚至不敢拿出來拍照。原PO當下立刻致電客服要求更換商品，同時也呼籲，「建議有買的網友，收到產品要仔細檢查！」

照片曝光後，不少網友都留言回應，「放太久了，難怪會那麼便宜」、「無敵扯」、「太離譜了」、「好噁心喔」、「這種商品還敢出貨！有點誇張」、「出貨時的品管也太誇張了吧」、「天啊！這是放了多久呀？好驚人」、「這是陳年的商品了吧」、「清庫存」、「表示它很復古」、「是倉庫儲存問題吧」、「好扯喔！以後開箱都要錄影」。

此後，原PO也在留言處透露客服人員的回應，「客服說，會儘快更換，請倉管那邊再注意保存東西的方式。」