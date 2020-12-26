台南地院開庭變開打！債務糾紛　兩派大亂鬥6被逮...警所外再集結

記者林悅／台南報導



台南地院12月24日傍晚發傳發生鬥毆事件，因債糾紛開完庭，雙方竟在法庭外打群架，造成2人受傷，之後還趕去包圍警所，警方帶回6人處理，針對此事台南市警四分局說明指出，警方帶回涉案5人及傷者1人，另有1人就醫尚未完成筆錄外，其餘涉案人均完成調查，將依法查處。

▲台南地院發生鬥毆事件，雙方竟在法庭外打群架，造成2人受傷，台南市警四分局警方帶回6人偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警四分局針對該案指出，四分局12月24日下午4時許接獲台南地院通知，法庭走道有傷害事件，警方初步查處約7至8人因債務糾紛在地院第27庭開庭，雙方發生糾紛進而打架，警方到現場已無打架情事，有5名涉案人在現場，其中2名有受傷，1名先自行就醫，另1名傷者及5名嫌疑人帶回派出所偵辦，被打一方之朋友到派出所關心，為防止可能衝突，警方將雙方人馬勸離及抄錄相關人員資料。

▲台南市警四分局育平所員警，將在派出所旁公車站關心案情的民眾勸導驅離。（圖／記者林悅翻攝，下同）

初步了解受傷之一方係為台南地方人士（本案債務人)及其同行友人，另加害之一方係為台中地區人士（債權人）。目前雙方尚未互相提告，並未有從院內打到院外之情形。

四分局強調，期間受傷一方友人至派出所關心，警方因恐雙方有進一步衝突，四分局為防制，即增派警力將關心友人驅離，未有滋擾、叫囂、包圍派出所之情形。雙方目前除受傷1人尚未製作筆錄，其餘皆已製作完畢，同時已與台南地院及地檢署取得聯繫，爾後開庭如有特殊情況或恐有衝突，可知會四分局派警力維持秩序。四分局針對任何民眾挑戰公權力，絕不允許，定嚴正執法，依法究辦。

據了解，本案係債務糾紛所引起，雙方在台南地院提出民事訴訟，當天開完庭出來，雙方就在庭外發生口角進而上演全武行，法警人力不足無法處理，而通報台南市警四分局查處。

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