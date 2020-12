釋友善暗號！土耳其總統：期望和以色列關係變好

▲土耳其總統艾爾段表示,希望能修復與以色列間的關係。(圖/路透)



實習記者陳妙津/綜合報導

土耳其總統艾爾段25日在主麻禮拜後表示,期望與以色列建立更好的關係,雙方也在情報方面上持續進行協調,不過以色列對巴勒斯坦的政策「仍是我們的紅線」。他表示,「我們對以色列的高層領導者有意見,若非如此,雙方的關係可能會非常不同。」

綜合外媒報導,近年來安卡拉政府一再譴責以色列占領約旦河西岸(West Bank)、圍攻加薩走廊(Gaza Strip)等地,及以國對巴勒斯坦人採取的政策,2018年兩國甚至互逐使節。

艾爾段表示,「巴勒斯坦政策是我們的紅線,我們絕不會接受以色列的巴勒斯坦政策,他們在當地的殘忍行徑令人無法接受。」

Speaking to journalists after Friday prayer in #Istanbul, Turkish President Recep Tayyip #Erdoğan called on Israel to change its attitude towards Palestinians in order to have better ties with #Turkey. pic.twitter.com/KMhUdCjmWQ