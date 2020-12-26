元旦起買機車變貴！ABS、CBS系統補助取消　車主要多付4000元

▲研究發現，完成駕訓班課程的騎士，相比未上課的騎士而言，違規率減少32％、肇事率減少20％。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

交通部補助機車加裝ABS（防鎖死煞車系統）、CBS系統（連動式煞車系統）已經2年，但明年元旦開始將停止補助，另外，考機車駕照前先上駕訓班可獲得1300元學費補助。

交通部為了道路安全，提出機車新車不論新、舊款，加裝ABS每輛補助4000元，CBS則補助1000元，126cc以上新車強制搭載ABS則補助4000元，但該政策將在元旦取消，民眾購買強制加裝ABS、CBS的新車，估計會比今年貴上1000元至4000元。

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另外為了降低機車肇事率，交通部自2019年起推出「1000元機車駕訓補助」，民眾參加3天的機車駕訓班，成為前1萬名完成且成功考照者，就可領取1300元的補助金，延長計畫至2021年11月30日。

▲聲音照相明年元旦開拍，噪音車輛無所遁形。（圖／環保署提供）



「聲音照相-科技執法」也將在元旦上路，針對高噪音車輛超標直接開罰，噪音超標可處新台幣1800元至3600元；若經聲音照相偵測車輛改裝沒有經過認證，依法可處3000至3萬元。根據規定，在道路速限小於50公里處，聲音管制標準為86分貝、50至70公里處為90分貝；另外在聲音照相設置處前會有警示標語，如同測速照相提醒民眾注意。