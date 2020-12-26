台中柳川塞爆！他看「人口密集度高」狂勸　網細看照片打臉

▲原PO爆怨柳川被人塞爆，擔心防疫出現破口。（圖／翻攝爆怨公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市政府在聖誕節推出「2020台中好YA誕」，有高達11米的聖誕樹、柳川水舞秀，以及綠川魔法森林。其中，有網友到柳川觀看水舞時，發現人數爆滿，擔心社交距離太過密集而出現防疫破口，但網友卻幽默地反問原PO為何會出現在現場：此外，細看照片可以發現，幾乎每個人都有乖乖戴上口罩。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」發文指出，他25日晚上到台中柳川景觀新河岸道的聖誕節燈海區觀看，感覺現場像跨年一樣擁擠，「是要怎麼樣保持社交距離啦...最多只能夠強制戴口罩了吧」、「連走路呼吸都很困難！人潮多到嚇死人了」

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▲▼照片中的民眾幾乎都有戴上口罩，做好防疫措施 。（圖／翻攝爆怨公社）



從原PO在現場拍攝的照片中顯示，每個人幾乎都是並肩移動，現場非常擁擠，只有靠近走道的地方被攤販擴開位置才比較不擠，初估現場至少破千人，但畫面拍到的民眾幾乎都有戴上口罩。

網友看完紛紛留言，「本來想逛柳川，多謝你po文打消念頭」、「等到真的嚴重了才會有所警戒」、「這時機還去湊熱鬧，去了今年的可能就沒明年的了」、「總覺得台灣人疫情爆發只是遲早的事情」，但也有人質問原PO「你不是也去了嗎？」、「弱弱的問一下，不去，怎麼拍得到照片？」

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