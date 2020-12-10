泡麵界第1名！老饕狂推「吃完瞬間超幸福」：價格公道還吃很飽

▲市面上售有許多口味的泡麵。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人為了方便、省錢，便會以「泡麵」來當成其中一餐。市面上有許多品牌的泡麵，口味也各有千秋，一名網友就好奇詢問，若撇除價格等外在因素，「你心目中第一名的泡麵是什麼？」貼文一出，立刻引發熱議，網友紛紛留言分享自己心中的第1名，其中，被最多人點名的就是「維力炸醬麵」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「你心目中第一名的泡麵是什麼」為題丟出討論，若不論價格，也暫不討論是要沖泡或水煮，單以「好吃」當作唯一考量，有哪款泡麵吃完以後「能帶給你幸福」，「你覺得誰是你第一名的泡麵？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許多網友大推「維力炸醬麵」。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「味味一品」、「日清（兵衛）的豆皮泡麵，超讚」、「阿Q海鮮泡麵」、「一度贊」、「來一客紅燒牛肉麵」、「印尼營多炒泡麵」、「台酒麻油雞」、「康師傅」、「在台酒面前，任何泡麵都是...」、「來一客鮮蝦魚板」、「統一肉骨茶」、「浪味！此生最好吃泡麵」、「味味一品牛肚和滿漢（大餐）珍味蔥燒」、「辛拉麵」、「統一肉燥麵」、「來一客鮮蝦口味的」。

其中，被最多人點名的就是「維力炸醬麵」，「我覺得不管其他牌好不好吃，都只會選維力炸醬麵，維力的價格最公道」、「單就價格、口味，我會給維力炸醬麵」、「就算退步了還是維力」、「吃來吃去真的是維力炸醬最耐吃」、「維力！但是要兩包」、「維力！便宜又吃得飽」。據了解，維力炸醬麵自民國67年問世，一包兩吃，「附湯的吃法」擄獲不少消費者的心，且一碗90g只要價23元，價格也相當親民。