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爆乳醫生太性感！狂PO露照竟被「吊銷執照」　轉戰成人界月入144萬

▲▼（圖／翻攝自INS／nangmwesan）

▲南美珊不吝嗇展示姣好的身材。（圖／翻攝自INS／nangmwesan）

記者黃心瑀／綜合報導

緬甸女子南美珊（Nang Mwe San）是一名醫生，不過擁有俏麗外表的她還有一個興趣，那就是在社群網路上穿著清涼的服裝，一點都不吝嗇展示自己豐滿的好身材，更因此獲得許多網友的關注；不過如此大膽的作風卻引來緬甸國家醫學委員會的不滿，更直接將她的醫師執照吊銷。

綜合外媒報導，30歲的南美珊遵照父母的意願就讀了醫學院，並在經歷過考試跟實習後正式成為一名醫生，但私底下的她卻喜歡穿著美美的衣服，拍攝能夠展現個人魅力的照片，並且上傳到社交網站上，她也不吝嗇展現自己的好身材，常常身著清涼的出現鏡頭前，更因此在網路上獲得關注。

不過這樣的作法在保守的社會上似乎太過突出，緬甸國家醫學委員會更向南美珊要求停止這樣的行為，表示這樣做是違反緬甸的傳統，最終她簽署了一份文件，醫師執照就這樣被吊銷了。

儘管如此，南美珊表示，緬甸所有的老年人思想都很老舊，她的父母也是，雖然她被這些壓力束縛，但這些照片為她帶來寬裕的財富。在被吊銷醫生執照後，南美珊立即決定在成人網站上開設屬於自己的帳號，並在短短一個月內入帳5萬美元（約144萬元台幣），相較於緬甸公立醫院每個月200美元（5756元台幣）的月薪高出許多。

南美珊說，社交媒體是一個不用賣身就可以賺錢的平台，而訂閱者則是每月支付高達25美元（約720元台幣）的價格，就能觀賞她的色情影片，她認為當一名模特兒比當一名醫生感到更快樂，同時她也覺得緬甸國內給予醫生的薪資待遇不佳，醫生們應該出國尋求更好的前途。

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