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全聯元旦熱美式1元！首度聯名美國人氣花生醬　新推4款罪惡系甜點

記者林育綾／台北報導

全聯We Sweet甜點首度與美國人氣花生醬Reese’s聯名合作，12/25起至明年2/4推出4款濃系、超濃系「花生巧克力」新品甜點， 是花生巧克力重度愛好者必吃！此外為了陪消費者慶祝跨年，元旦1/1當天不論是實體門市或者PXGo!全聯線上購，通通推出OFF COFFEE熱美式「限量1元」優惠。

▲▼全聯We Sweet甜點首度與美國人氣花生醬Reese’s聯名。（圖／全聯提供）

▲全聯We Sweet甜點首度與美國人氣花生醬Reese’s聯名，圖片為花生巧克力乳酪，2入79元。（圖／全聯提供）

業者表示，來自美國的Reese’s花生醬杯於1928年由HB Reese先生創建，HB Reese原是乳製品農場主人兼Hershey’s好時創辦人Milton S. Hershey的船長，之後HB Reese自行成立HB Reese里斯糖果公司，於1963年被Hershey好時公司併購，當時創造了超過20億美元的年銷售額。

其中Reese’s「花生醬杯」在最暢銷的糖果品牌中排名第一，由裝滿花生醬的巧克力杯所組成，其獨特配方採用美國中部種植的純種花生與薄鹽脆餅乾塊充分攪碎混拌後，再加上純正Hershey’s巧克力漿注入薄紙杯凝固而成，不沾手的貼心設計在1928年可謂是創舉。

▲▼全聯We Sweet甜點首度與美國人氣花生醬Reese’s聯名。（圖／全聯提供）

▲花生巧克力乳酪慕斯，售價99元。（圖／全聯提供）

全聯搶攻年底甜點商機，首度與Reese’s聯名，首波推出4款新品，限定品項還可以一次品嚐到Hershey’s巧克力及Reese’s花生醬！超濃系甜點代表「花生巧克力乳酪慕斯」採用Reese’s香滑花生醬製成花生乳酪餡，搭配Hershey’s純可可粉製成的巧克力海綿蛋糕及巧克力慕斯多道工法製成，最後淋上特調生巧克力醬，是花生巧克力重度愛好者必吃。

▲▼全聯We Sweet甜點首度與美國人氣花生醬Reese’s聯名。（圖／全聯提供）

▲花生巧克力香緹蛋糕，售價149元。（圖／全聯提供）

其餘3款則是濃系代表，「花生巧克力乳酪」以Reese’s香滑花生醬拌入澳洲進口奶油乳酪細細烘焙，綿密口感與濃郁巧克力搭配，可說是超級無敵的黃金組合。「花生巧克力香緹蛋糕」採用Reese’s香滑花生醬特製而成，搭配苦甜巧克力，讓人忍不住一口接一口。而「花生巧克力杯子蛋糕」造型可愛，香濃脆口，相當適合派對時享用。

▲▼全聯We Sweet甜點首度與美國人氣花生醬Reese’s聯名。（圖／全聯提供）

▲花生巧克力杯子蛋糕，2入99元。（圖／全聯提供）

除了Reese’s聯名甜點，深受消費者喜愛的Hershey’s甜點，包括冰心捲蛋糕4入（經典巧克力交響曲、醇黑巧克力千層、經典巧克力布丁、濃情雙重巧克力）4款商品售價52元~95元，即日起至2021/02/04同步特價販售中。

跨年「限量1元」優惠

另外為了慶祝2021年到來，全聯在設有OFF COFFEE的門市於2021/1/1早上9點起，推出「1元熱美式」優惠，各店限量110杯，售完即恢復熱美式15元活動價格；無販售OFF COFFEE的門市，則推出伯朗罐裝咖啡原味1元優惠（240ml/原價19元），各店限量110瓶，售完為止。

▲▼全聯OFF COFEE，全聯咖啡。（圖／全聯提供）

▲全聯OFF COFEE 在2021元旦當天推出「限量1元」超殺價！各門市限量110杯、PXGo!線上購限量1萬杯。（圖／全聯提供）

同時「PXGo!全聯線上購」也於2021/1/1早上9點起推出「1元限量爆搶」快閃活動，包含熱美式1元「限量1萬杯」；7項食用品也通通只要1元（每項商品限量100份），每位會員限購1份，數量有限，售完為止。而「詳細商品清單」將於當天才會公布，期望讓消費者有驚喜感。

「PXGo!全聯線上購」也推出「陪你倒數跨年！」優惠活動，自2020/12/31 晚間22時起至2021/1/3 23:59，期間使用PX Pay支付，全館每滿1100元送1100福利點，最高10%回饋。

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