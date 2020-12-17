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全聯咖啡大賞「買1送1」！聯名「貴婦級甜點」OPERA打造手工糕點

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記者林育綾／綜合報導

全聯自12/18至明年1/07推出「咖啡大賞」，購買指定商品買1送1起；而甜點品牌We Sweet更與高雄知名「貴婦級甜點」OPERA歐貝拉洋菓子專賣店聯名合作，特別開發出最適合搭配咖啡的手工糕點，12/18起至1/21限定開張，共有6款新品登場，購買任2款手工燒菓子搭配OFF COFFEE還可現折10元優惠。

▲▼全聯聯名「貴婦級甜點」OPERA打造手工糕點，「We Sweet X歐貝拉手工燒菓子」（圖／全聯提供）

▲全聯聯名「貴婦級甜點」OPERA打造搭配咖啡的手工糕點。（圖／全聯提供）

位於高雄的OPERA歐貝拉洋菓子專賣店於1995年成立，擁有25年歷史也是全台第一家燒菓子、洋菓子專賣店，更獲得日本雜誌刊登介紹，創辦人謝文額先生秉持日本職人精神，將日系糕點精髓如實呈現，每年更不定期邀請日本西點師傅來台技術交流，精益求精，強調以日本「製菓職人精神」製作糕點，並運用當季水果進行烘焙創作，嚴選進口原物料與台灣優質食材，以自然風味取勝，堅持高品質。

▲▼全聯聯名「貴婦級甜點」OPERA打造手工糕點，「We Sweet X歐貝拉手工燒菓子」（圖／全聯提供）

▲「達克瓦滋」外層口感酥脆蓬鬆，夾層拌入蘭姆葡萄奶油。（圖／全聯提供）

「OPERA歐貝拉洋菓子專賣店」首次為OFF COFFEE打造最速配咖啡的專屬甜點，像是帶果酸味的美式咖啡，適合搭配有堅果食材的糕點，如「達克瓦滋」外層口感酥脆蓬鬆，夾層拌入蘭姆葡萄奶油，有著甜香迷人的輕柔食感；「核桃提娜」嚴選新鮮的核桃果仁，入口酥脆香甜，內餡則有著豐富飽滿的核桃餡，搭配咖啡可謂人生一大享受。

▲▼全聯聯名「貴婦級甜點」OPERA打造手工糕點，「We Sweet X歐貝拉手工燒菓子」（圖／全聯提供）

▲「核桃提娜」嚴選新鮮的核桃果仁，入口酥脆香甜，內餡則有著豐富飽滿的核桃餡。（圖／全聯提供）

若想要與三五好友分享，還可以選擇全聯獨家4入的「美式好朋友隨手盒」，內含達克瓦滋、核桃提娜外，還有採用法式製法，酸甜桑葚加上香濃巧克力的「法式桑巧」，以及用蜂蜜烘焙入味、杏仁片為餡並揉合香橙角呈現焦糖口感的「蜜蕾杏仁餅」。

▲▼全聯聯名「貴婦級甜點」OPERA打造手工糕點，「We Sweet X歐貝拉手工燒菓子」（圖／全聯提供）

▲「佳拉特餅」則使用法國進口奶油烘焙製作而成。（圖／全聯提供）

偏好拿鐵的消費者搭配濃郁系蛋糕最對味，推薦選擇「杏仁芝麻蛋糕」，香甜濃郁的黑芝麻醬融入杏仁蛋糕，細緻口感讓人一口就愛上；「佳拉特餅」則使用法國進口奶油烘焙製作而成，有著酥香迷人的豐富口感及純淨奶油風味，點綴法國布列塔尼海鹽的鹹香，清爽不膩。同步也推出「拿鐵好朋友隨手盒」，內有精巧的葉子造型「楓糖派」以及水果蛋糕、佳拉特餅、杏仁芝麻蛋糕。12/18~明年1/21任買2款「We Sweet X歐貝拉手工燒菓子」，加購一杯OFF COFFEE現折10元。

▲▼全聯聯名「貴婦級甜點」OPERA打造手工糕點，「We Sweet X歐貝拉手工燒菓子」（圖／全聯提供）

▲「拿鐵好朋友隨手盒」內有楓糖派、水果蛋糕、佳拉特餅、杏仁芝麻蛋糕。（圖／全聯提供）

另全聯自12/18至2021/01/07還推出「咖啡大賞」，購買指定商品買1送1起、任2件加贈1枚ARCOS印花，讓消費者可以揪好友一起喝咖啡。其中首推新登場的「KEY COFFEE綜合咖啡豆（淡雅/醇厚）」、「TAYLORS泰勒茶包式咖啡(義式風情/低咖啡因)」、「TODAY德國當代咖啡(阿拉比卡/濃縮)」等，至於最近熱銷的星巴克系列商品，則推薦每年佳節受到消費者喜愛的限量款「星巴克節日特調咖啡豆」，層次豐富，帶有飽滿甜感及楓糖香氣，數量有限。

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