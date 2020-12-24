工人兼職「改鐵仔」買零組件自學改槍　慘遇天敵科偵小隊

▲三重警科偵小隊查獲改遭陳姓工人在租屋處改造槍枝。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

菜鳥科技偵查小隊立功！三重警方日前接獲情資，發現台中一名陳姓工人透過網路，長期分批購買大量槍械製造工具及零件，若有專業知識就能組成具有殺傷力的槍枝；經2個月的埋伏蒐證，23日警方在其彰化的租屋處查獲改造手槍3把、子彈22及子彈半成品等證物，而此次立功的竟是4名剛從警2年多的科偵員警，扭轉民眾傳統辦案印象。

新型態網路犯罪所造成的損害，比傳統犯罪更加難以控管，為此，新北警方在108年將警專首屆科技偵查畢業生培訓1年後，挑選出34名科技犯罪偵查人員，分發至轄內16個警分局偵查隊，成立全國首創的「科偵專責小隊」，希望能跟現有資深警探並肩作戰。

三重警科偵小隊的4名隊員，日前接獲情資發現一名陳姓男子（27歲）分批購買各式槍械製作工具及零件，經分析比對後，發現所買的都是製作槍械的主要組成零件，此些槍枝零件分別購買並不違法，但只要經過有相關技術的有心人士，就能將原本沒殺傷力的操作槍，輕易改造成為具殺傷力之槍枝。

▼現場查扣3隻改造手槍成品。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方發現跟監後發現陳嫌白天在工地當捆鋼筋的「綁鐵仔」工人，晚上竟搖身一變，成為「改鐵仔」的改造槍枝專家，23日持搜索票前往犯嫌在彰化的租屋處搜索，查獲大批改造槍彈工具，他表示是透過相關影片無師自通，否認有將槍枝販賣他人，改槍只是興趣而已；警方不採信陳嫌說詞，訊後依照槍砲彈藥管制條例移送台中地檢偵辦，並鑒請羈押。

三重警方表示，近期雖疫情嚴峻，警方全力投入相關防疫工作，惟「治安無疫期」，警方嚴打「黑槍」，查緝槍枝犯罪之決心絕不妥協，本分局將持續實施高強度之威力掃蕩行動，以貫徹警方維護治安之決心，讓暴力黑槍犯罪無所遁形，維護市民安居樂業的生活空間。

▼租屋處內扣得數量眾多改造槍枝工具及成品、半成品。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼三重警科偵小隊黃舜逸、李修齊、邱宏騰、戚鈞傑。（圖／記者陳豐德翻攝）

