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羽球打完瀕死抽搐　球友聽「電話指導CRP」不怕壓斷肋骨救回命

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▲▼羽球打到一半倒地抽搐瀕死，球友聽線上指導進行CPR後由救護人員接手。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲羽球打到一半倒地抽搐瀕死，球友聽線上指導進行CPR後由救護人員接手。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市一名約40歲的男子日前到三重羽球場內打球，卻突然倒地抽搐、失去心跳，一旁球友撥打119報案後，EMTP線上救護諮詢員判斷屬於瀕死式呼吸，透過電話給予CPR指導，救護人員趕抵接手，使用AED經過4次電擊才將男子救回，送往新光醫院急救，可說是民眾、消防合作串起「生命之鍊」的最佳典範。

10日晚間9時許119線上接獲報案，指稱三重中正北路巷內一家羽球場內，一名男子打完羽球突然倒地並不斷抽搐，現場已經失去呼吸心跳，派遣救護人員趕抵的同時，也由高級救護技術員（EMTP）許玉儒接手線上諮詢，要報案的女球友將手機擴音後，實施CRP急救。

一旁的男球友有受過CRP訓練，隨即在救護員的電話指導下對倒地患者進行CRP。實際操作CRP與按壓安妮區別甚大，男球友按沒幾下就著急地說「他胸骨斷了！」、「他在抽搐」，EMTP則給予安撫，並指示「他現在人沒有反應，你繼續幫他做按壓」，不久救護車的聲音就傳來，由救護人員接手急救。

救護人員判斷患者呈現瀕死性呼吸，裝上AED「自動體外心臟電擊去顫器」後，心率圖顯示為心室顫動，也就是心臟已無法正常供給氧氣到全身，立即給予電擊並打上點滴，急救過程中患者2度恢復生命徵象，但不久後又再次心室顫動，經過4次電擊搶救患者才恢復意識，送醫過程中發現有心肌梗塞狀況，通知新光醫院做好接收準備，到院後送進心導管室做後續治療。

此案讓民眾聯想到，日前高雄一位領有緊急救護技術員執照的朱女，好心幫無呼吸心跳的女同事按壓CRP，努力了15分鐘把人救活送醫後，質問她「肋骨中間怎麼會有瘀青？」然後又說正確的CPR是不會有受傷的，一直質疑朱女壓的不對，所以害她心律不整，最後甚至揚言提告，雖然最終這名女同事公開致歉，但也引起軒然大波。

對此新北市消防局表示，依照《緊急醫療救護法》第14-2條規定：「救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定。」鼓勵民眾能及時伸出援手進行早期CPR，並由消防隊救護人員接手串起生命之鍊，成功搶救每一條生命。

▼EMTP高級救護技術員會依狀況給予線上諮詢指導CRP。（圖／記者陳豐德翻攝）

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