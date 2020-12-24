砸3000萬邀各界大佬辦「賞櫻會晚宴」　安倍獲不起訴

▲日本首相安倍晉三捲入賞櫻會風波 。（圖／路透）

文／中央社東京24日綜合外電報導

日本前首相安倍晉三捲入「賞櫻會」前夕「晚餐會」爭議，日本檢方依涉違政治資金規正法簡易起訴安倍秘書配川博之；安倍晉三本人則獲不起訴，將於明天赴國會說明。

日本首相每年都會主辦「賞櫻會」，招待政界、財政界及文化界等人士。安倍擔任首相任內，涉嫌多年出錢請支持者出席賞櫻會前一晚的晚餐會（前夜祭），資金收支報告書卻無記載，遭人檢舉涉違政治資金規正法及公職選舉法，檢方展開調查。

日本放送協會（NHK）報導，東京地方檢察廳特別搜查部（東京地檢特搜部）表示，今年61歲的配川博之是安倍公設第一秘書，並擔任晚餐會主辦單位「安倍晉三後援會」代表。

配川從2016年到2019年的4年間，在「安倍晉三後援會」的收支報告書中，都沒有記載晚餐會相關收支共3000萬日圓（約新台幣825.3萬元），涉嫌違反政治資金規正法，予以簡易起訴。

安倍本人方面，特搜部表示，曾在21日訊問安倍，但沒有具體證據顯示安倍與漏記晚餐會收支有關，因此不起訴。

晚餐會從2015到2019年的5年間，總費用約2300萬日圓，其中安倍方面至少負擔逾800萬日圓（約新台幣221萬元）餐費，且飯店有開立收據。

不過安倍過去在國會答詢時，多次否認他的辦公室有補貼晚餐會費用，並稱沒收到飯店收據。

讀賣新聞報導，安倍今天上午向國會參議院與眾議院兩院議長提出申請，希望說明過去的答詢情形。執政黨自民黨與最大在野黨立憲民主黨舉行會談，決定明天聽取安倍說明。

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